RONIN Logotip

RONIN Cijena(RON)

1 RON u USD cijena uživo:

$0.4837
$0.4837$0.4837
-2.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena RONIN (RON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:35:41 (UTC+8)

RONIN (RON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.4615
$ 0.4615$ 0.4615
24-satna najniža cijena
$ 0.5149
$ 0.5149$ 0.5149
24-satna najviša cijena

$ 0.4615
$ 0.4615$ 0.4615

$ 0.5149
$ 0.5149$ 0.5149

$ 4.496934458163238
$ 4.496934458163238$ 4.496934458163238

$ 0.19762703891193972
$ 0.19762703891193972$ 0.19762703891193972

-0.07%

-2.12%

-6.10%

-6.10%

RONIN (RON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4837. Tijekom protekla 24 sata, RONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4615 i najviše cijene $ 0.5149, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RON je $ 4.496934458163238, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.19762703891193972.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RON se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -2.12% u posljednjih 24 sata i -6.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RONIN (RON)

No.146

$ 335.26M
$ 335.26M$ 335.26M

$ 117.40K
$ 117.40K$ 117.40K

$ 483.70M
$ 483.70M$ 483.70M

693.12M
693.12M 693.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

69.31%

0.01%

RONIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija RONIN je $ 335.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 117.40K. Količina u optjecaju RON je 693.12M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 483.70M.

RONIN (RON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena RONIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.010477-2.12%
30 dana$ -0.0047-0.97%
60 dana$ -0.0103-2.09%
90 dana$ -0.1119-18.79%
RONIN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RON od $ -0.010477 (-2.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

RONIN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0047 (-0.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

RONIN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RON od $ -0.0103 (-2.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

RONIN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1119 (-18.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena RONIN (RON)?

Pogledajte RONIN stranicu Povijest cijena sada.

Što je RONIN (RON)

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

RONIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje RONIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o RONIN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje RONIN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

RONIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RONIN (RON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RONIN (RON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RONIN.

Provjerite RONIN predviđanje cijene sada!

RONIN (RON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RONIN (RON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti RONIN (RON)

Tražiš kako kupiti RONIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti RONIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RON u lokalnim valutama

1 RONIN(RON) u VND
12,728.5655
1 RONIN(RON) u AUD
A$0.735224
1 RONIN(RON) u GBP
0.353101
1 RONIN(RON) u EUR
0.411145
1 RONIN(RON) u USD
$0.4837
1 RONIN(RON) u MYR
RM2.041214
1 RONIN(RON) u TRY
19.899418
1 RONIN(RON) u JPY
¥71.1039
1 RONIN(RON) u ARS
ARS$666.253217
1 RONIN(RON) u RUB
38.971709
1 RONIN(RON) u INR
42.560763
1 RONIN(RON) u IDR
Rp7,929.506928
1 RONIN(RON) u KRW
674.61639
1 RONIN(RON) u PHP
27.628944
1 RONIN(RON) u EGP
￡E.23.473961
1 RONIN(RON) u BRL
R$2.626491
1 RONIN(RON) u CAD
C$0.662669
1 RONIN(RON) u BDT
58.784061
1 RONIN(RON) u NGN
740.733343
1 RONIN(RON) u COP
$1,942.568222
1 RONIN(RON) u ZAR
R.8.51312
1 RONIN(RON) u UAH
20.010669
1 RONIN(RON) u VES
Bs70.6202
1 RONIN(RON) u CLP
$469.189
1 RONIN(RON) u PKR
Rs137.061232
1 RONIN(RON) u KZT
260.332177
1 RONIN(RON) u THB
฿15.618673
1 RONIN(RON) u TWD
NT$14.810894
1 RONIN(RON) u AED
د.إ1.775179
1 RONIN(RON) u CHF
Fr0.38696
1 RONIN(RON) u HKD
HK$3.768023
1 RONIN(RON) u AMD
֏184.899162
1 RONIN(RON) u MAD
.د.م4.343626
1 RONIN(RON) u MXN
$9.016168
1 RONIN(RON) u SAR
ريال1.813875
1 RONIN(RON) u PLN
1.755831
1 RONIN(RON) u RON
лв2.094421
1 RONIN(RON) u SEK
kr4.537106
1 RONIN(RON) u BGN
лв0.807779
1 RONIN(RON) u HUF
Ft163.190706
1 RONIN(RON) u CZK
10.085145
1 RONIN(RON) u KWD
د.ك0.1475285
1 RONIN(RON) u ILS
1.620395
1 RONIN(RON) u AOA
Kz440.926409
1 RONIN(RON) u BHD
.د.ب0.1818712
1 RONIN(RON) u BMD
$0.4837
1 RONIN(RON) u DKK
kr3.081169
1 RONIN(RON) u HNL
L12.653592
1 RONIN(RON) u MUR
22.15346
1 RONIN(RON) u NAD
$8.493772
1 RONIN(RON) u NOK
kr4.832163
1 RONIN(RON) u NZD
$0.817453
1 RONIN(RON) u PAB
B/.0.4837
1 RONIN(RON) u PGK
K2.046051
1 RONIN(RON) u QAR
ر.ق1.760668
1 RONIN(RON) u RSD
дин.48.379674

RONIN Resurs

Za dublje razumijevanje RONIN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena RONIN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RONIN

Koliko RONIN (RON) vrijedi danas?
Cijena RON uživo u USD je 0.4837 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RON u USD?
Trenutačna cijena RON u USD je $ 0.4837. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RONIN?
Tržišna kapitalizacija za RON je $ 335.26M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RON?
Količina u optjecaju za RON je 693.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RON?
RON je postigao ATH cijenu od 4.496934458163238 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RON?
RON je vidio ATL cijenu od 0.19762703891193972 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RON?
24-satni obujam trgovanja za RON je $ 117.40K USD.
Hoće li RON još narasti ove godine?
RON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:35:41 (UTC+8)

RONIN (RON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

RON u USD kalkulator

Iznos

RON
RON
USD
USD

1 RON = 0.4837 USD

Trgujte RON

RONUSDT
$0.4837
$0.4837$0.4837
-2.10%

