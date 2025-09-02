RONIN (RON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4837. Tijekom protekla 24 sata, RONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4615 i najviše cijene $ 0.5149, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RON je $ 4.496934458163238, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.19762703891193972.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RON se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -2.12% u posljednjih 24 sata i -6.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu RONIN (RON)
RONIN
Trenutačna tržišna kapitalizacija RONIN je $ 335.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 117.40K. Količina u optjecaju RON je 693.12M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 483.70M.
RONIN (RON) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena RONIN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.010477
-2.12%
30 dana
$ -0.0047
-0.97%
60 dana
$ -0.0103
-2.09%
90 dana
$ -0.1119
-18.79%
RONIN promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RON od $ -0.010477 (-2.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
RONIN 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0047 (-0.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
RONIN 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RON od $ -0.0103 (-2.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
RONIN 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1119 (-18.79%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.
RONIN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje RONIN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o RONIN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje RONIN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
RONIN Predviđanje cijene (USD)
Koliko će RONIN (RON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RONIN (RON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RONIN.
Razumijevanje tokenomike RONIN (RON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RON opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti RONIN (RON)
Tražiš kako kupiti RONIN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti RONIN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.