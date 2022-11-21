RON

Ronin Network (RON) is the ecosystem token for the Ronin Blockchain. It is used to pay gas fees and to secure the network for both Axie Infinity and future games/products built on the chain.

PoredakNo.152

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0001%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.93%

Količina u optjecaju693,121,119.9637812

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.6931%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena4.496934458163238,2024-03-13

Najniža cijena0.19762703891193972,2022-11-21

Javni blockchainRONIN

