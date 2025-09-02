Što je Rivalz Network (RIZ)

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Rivalz Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rivalz Network (RIZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rivalz Network (RIZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rivalz Network.

Provjerite Rivalz Network predviđanje cijene sada!

Rivalz Network (RIZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rivalz Network (RIZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Rivalz Network Resurs

Za dublje razumijevanje Rivalz Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rivalz Network Koliko Rivalz Network (RIZ) vrijedi danas? Cijena RIZ uživo u USD je 0.002158 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena RIZ u USD? $ 0.002158 . Provjerite Trenutačna cijena RIZ u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Rivalz Network? Tržišna kapitalizacija za RIZ je $ 2.48M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za RIZ? Količina u optjecaju za RIZ je 1.15B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RIZ? RIZ je postigao ATH cijenu od 0.03380782920700334 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RIZ? RIZ je vidio ATL cijenu od 0.00101630910367032 USD . Koliki je obujam trgovanja za RIZ? 24-satni obujam trgovanja za RIZ je $ 64.74K USD . Hoće li RIZ još narasti ove godine? RIZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RIZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Rivalz Network (RIZ) Važna ažuriranja industrije

