Rivalz Network (RIZ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002158. Tijekom protekla 24 sata, RIZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001665 i najviše cijene $ 0.002305, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIZ je $ 0.03380782920700334, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00101630910367032.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIZ se promijenio za -0.97% u posljednjih sat vremena, +5.57% u posljednjih 24 sata i +29.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Rivalz Network (RIZ)
$ 2.48M
$ 64.74K
$ 10.79M
1.15B
5,000,000,000
BASE
Trenutačna tržišna kapitalizacija Rivalz Network je $ 2.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.74K. Količina u optjecaju RIZ je 1.15B, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.79M.
Rivalz Network (RIZ) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Rivalz Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00011386
+5.57%
30 dana
$ -0.000003
-0.14%
60 dana
$ -0.001173
-35.22%
90 dana
$ -0.001961
-47.61%
Rivalz Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RIZ od $ +0.00011386 (+5.57%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Rivalz Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000003 (-0.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Rivalz Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RIZ od $ -0.001173 (-35.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Rivalz Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001961 (-47.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Rivalz Network (RIZ)?
Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes.
The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.
Rivalz Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Rivalz Network (RIZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rivalz Network (RIZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rivalz Network.
Razumijevanje tokenomike Rivalz Network (RIZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!
