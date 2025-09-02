Više o RIZ

Rivalz Network Logotip

Rivalz Network Cijena(RIZ)

1 RIZ u USD cijena uživo:

$0.002158
$0.002158$0.002158
+5.57%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rivalz Network (RIZ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:21:01 (UTC+8)

Rivalz Network (RIZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001665
$ 0.001665$ 0.001665
24-satna najniža cijena
$ 0.002305
$ 0.002305$ 0.002305
24-satna najviša cijena

$ 0.001665
$ 0.001665$ 0.001665

$ 0.002305
$ 0.002305$ 0.002305

$ 0.03380782920700334
$ 0.03380782920700334$ 0.03380782920700334

$ 0.00101630910367032
$ 0.00101630910367032$ 0.00101630910367032

-0.97%

+5.57%

+29.45%

+29.45%

Rivalz Network (RIZ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002158. Tijekom protekla 24 sata, RIZtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001665 i najviše cijene $ 0.002305, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIZ je $ 0.03380782920700334, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00101630910367032.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIZ se promijenio za -0.97% u posljednjih sat vremena, +5.57% u posljednjih 24 sata i +29.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rivalz Network (RIZ)

No.1725

$ 2.48M
$ 2.48M$ 2.48M

$ 64.74K
$ 64.74K$ 64.74K

$ 10.79M
$ 10.79M$ 10.79M

1.15B
1.15B 1.15B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rivalz Network je $ 2.48M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.74K. Količina u optjecaju RIZ je 1.15B, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.79M.

Rivalz Network (RIZ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Rivalz Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00011386+5.57%
30 dana$ -0.000003-0.14%
60 dana$ -0.001173-35.22%
90 dana$ -0.001961-47.61%
Rivalz Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RIZ od $ +0.00011386 (+5.57%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Rivalz Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000003 (-0.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Rivalz Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RIZ od $ -0.001173 (-35.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Rivalz Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001961 (-47.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Rivalz Network (RIZ)?

Pogledajte Rivalz Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Rivalz Network (RIZ)

Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes. The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.

Rivalz Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Rivalz Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RIZ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Rivalz Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Rivalz Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Rivalz Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rivalz Network (RIZ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rivalz Network (RIZ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rivalz Network.

Provjerite Rivalz Network predviđanje cijene sada!

Rivalz Network (RIZ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rivalz Network (RIZ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RIZ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Rivalz Network (RIZ)

Tražiš kako kupiti Rivalz Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Rivalz Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RIZ u lokalnim valutama

1 Rivalz Network(RIZ) u VND
56.78777
1 Rivalz Network(RIZ) u AUD
A$0.00328016
1 Rivalz Network(RIZ) u GBP
0.00157534
1 Rivalz Network(RIZ) u EUR
0.0018343
1 Rivalz Network(RIZ) u USD
$0.002158
1 Rivalz Network(RIZ) u MYR
RM0.00910676
1 Rivalz Network(RIZ) u TRY
0.0888017
1 Rivalz Network(RIZ) u JPY
¥0.317226
1 Rivalz Network(RIZ) u ARS
ARS$2.97245078
1 Rivalz Network(RIZ) u RUB
0.17387006
1 Rivalz Network(RIZ) u INR
0.19009822
1 Rivalz Network(RIZ) u IDR
Rp35.37704352
1 Rivalz Network(RIZ) u KRW
3.0055545
1 Rivalz Network(RIZ) u PHP
0.12352392
1 Rivalz Network(RIZ) u EGP
￡E.0.10472774
1 Rivalz Network(RIZ) u BRL
R$0.01171794
1 Rivalz Network(RIZ) u CAD
C$0.00295646
1 Rivalz Network(RIZ) u BDT
0.2627365
1 Rivalz Network(RIZ) u NGN
3.30981092
1 Rivalz Network(RIZ) u COP
$8.7015955
1 Rivalz Network(RIZ) u ZAR
R.0.03802396
1 Rivalz Network(RIZ) u UAH
0.0894491
1 Rivalz Network(RIZ) u VES
Bs0.315068
1 Rivalz Network(RIZ) u CLP
$2.088944
1 Rivalz Network(RIZ) u PKR
Rs0.61252672
1 Rivalz Network(RIZ) u KZT
1.16396046
1 Rivalz Network(RIZ) u THB
฿0.06968182
1 Rivalz Network(RIZ) u TWD
NT$0.0661427
1 Rivalz Network(RIZ) u AED
د.إ0.00791986
1 Rivalz Network(RIZ) u CHF
Fr0.0017264
1 Rivalz Network(RIZ) u HKD
HK$0.01681082
1 Rivalz Network(RIZ) u AMD
֏0.8255429
1 Rivalz Network(RIZ) u MAD
.د.م0.019422
1 Rivalz Network(RIZ) u MXN
$0.04026828
1 Rivalz Network(RIZ) u SAR
ريال0.0080925
1 Rivalz Network(RIZ) u PLN
0.00785512
1 Rivalz Network(RIZ) u RON
лв0.00934414
1 Rivalz Network(RIZ) u SEK
kr0.02030678
1 Rivalz Network(RIZ) u BGN
лв0.00360386
1 Rivalz Network(RIZ) u HUF
Ft0.7292961
1 Rivalz Network(RIZ) u CZK
0.04505904
1 Rivalz Network(RIZ) u KWD
د.ك0.00065819
1 Rivalz Network(RIZ) u ILS
0.0072293
1 Rivalz Network(RIZ) u AOA
Kz1.96716806
1 Rivalz Network(RIZ) u BHD
.د.ب0.000813566
1 Rivalz Network(RIZ) u BMD
$0.002158
1 Rivalz Network(RIZ) u DKK
kr0.01376804
1 Rivalz Network(RIZ) u HNL
L0.05656118
1 Rivalz Network(RIZ) u MUR
0.0988364
1 Rivalz Network(RIZ) u NAD
$0.0379808
1 Rivalz Network(RIZ) u NOK
kr0.02158
1 Rivalz Network(RIZ) u NZD
$0.00364702
1 Rivalz Network(RIZ) u PAB
B/.0.002158
1 Rivalz Network(RIZ) u PGK
K0.00912834
1 Rivalz Network(RIZ) u QAR
ر.ق0.0078767
1 Rivalz Network(RIZ) u RSD
дин.0.21616686

Rivalz Network Resurs

Za dublje razumijevanje Rivalz Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Rivalz Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rivalz Network

Koliko Rivalz Network (RIZ) vrijedi danas?
Cijena RIZ uživo u USD je 0.002158 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RIZ u USD?
Trenutačna cijena RIZ u USD je $ 0.002158. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rivalz Network?
Tržišna kapitalizacija za RIZ je $ 2.48M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RIZ?
Količina u optjecaju za RIZ je 1.15B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RIZ?
RIZ je postigao ATH cijenu od 0.03380782920700334 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RIZ?
RIZ je vidio ATL cijenu od 0.00101630910367032 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RIZ?
24-satni obujam trgovanja za RIZ je $ 64.74K USD.
Hoće li RIZ još narasti ove godine?
RIZ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RIZ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:21:01 (UTC+8)

