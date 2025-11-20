Hyperion Cijena danas

Trenutačna cijena Hyperion (RION) danas je $ 0.4217, s promjenom od 2.57% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RION u USD je $ 0.4217 po RION.

Hyperion trenutačno je na #1153 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8.01M, s količinom u optjecaju od 19.00M RION. Tijekom posljednja 24 sata, RION trgovao je između $ 0.4004 (niska) i $ 0.4313 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.2065187860831725, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02813140542022481.

U kratkoročnim performansama, RION se kretao +1.56% u posljednjem satu i -1.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 67.30K.

Informacije o tržištu Hyperion (RION)

Poredak No.1153 Tržišna kapitalizacija $ 8.01M$ 8.01M $ 8.01M Obujam (24 sata) $ 67.30K$ 67.30K $ 67.30K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.17M$ 42.17M $ 42.17M Količina u optjecaju 19.00M 19.00M 19.00M Maksimalna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Stopa optjecaja 19.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperion je $ 8.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 67.30K. Količina u optjecaju RION je 19.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.17M.