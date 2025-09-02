Više o RENDER

Render Cijena(RENDER)

$3.337
-0.11%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Render (RENDER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:19:44 (UTC+8)

Render (RENDER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.45%

-0.11%

-3.11%

-3.11%

Render (RENDER) cijena u stvarnom vremenu je $ 3.338. Tijekom protekla 24 sata, RENDERtrgovalo je između najniže cijene $ 3.24 i najviše cijene $ 3.489, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RENDER je $ 13.596115966188627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.036763626053.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RENDER se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -3.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Render (RENDER)

No.53

80.50%

0.04%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Render je $ 1.73B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.05M. Količina u optjecaju RENDER je 518.58M, s ukupnom količinom od 533344789.44407415. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.15B.

Render (RENDER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Render za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00367-0.11%
30 dana$ -0.14-4.03%
60 dana$ +0.071+2.17%
90 dana$ -0.606-15.37%
Render promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RENDER od $ -0.00367 (-0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Render 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.14 (-4.03%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Render 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RENDER od $ +0.071 (+2.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Render 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.606 (-15.37%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Render (RENDER)?

Pogledajte Render stranicu Povijest cijena sada.

Što je Render (RENDER)

Render dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Render ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RENDER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Render na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Render učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Render Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Render (RENDER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Render (RENDER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Render.

Provjerite Render predviđanje cijene sada!

Render (RENDER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Render (RENDER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RENDER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Render (RENDER)

Tražiš kako kupiti Render? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Render na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RENDER u lokalnim valutama

1 Render(RENDER) u VND
87,839.47
1 Render(RENDER) u AUD
A$5.07376
1 Render(RENDER) u GBP
2.43674
1 Render(RENDER) u EUR
2.8373
1 Render(RENDER) u USD
$3.338
1 Render(RENDER) u MYR
RM14.08636
1 Render(RENDER) u TRY
137.3587
1 Render(RENDER) u JPY
¥490.686
1 Render(RENDER) u ARS
ARS$4,597.79458
1 Render(RENDER) u RUB
268.94266
1 Render(RENDER) u INR
294.04442
1 Render(RENDER) u IDR
Rp54,721.30272
1 Render(RENDER) u KRW
4,648.9995
1 Render(RENDER) u PHP
191.06712
1 Render(RENDER) u EGP
￡E.161.99314
1 Render(RENDER) u BRL
R$18.12534
1 Render(RENDER) u CAD
C$4.57306
1 Render(RENDER) u BDT
406.4015
1 Render(RENDER) u NGN
5,119.62412
1 Render(RENDER) u COP
$13,459.6505
1 Render(RENDER) u ZAR
R.58.81556
1 Render(RENDER) u UAH
138.3601
1 Render(RENDER) u VES
Bs487.348
1 Render(RENDER) u CLP
$3,231.184
1 Render(RENDER) u PKR
Rs947.45792
1 Render(RENDER) u KZT
1,800.41706
1 Render(RENDER) u THB
฿107.78402
1 Render(RENDER) u TWD
NT$102.3097
1 Render(RENDER) u AED
د.إ12.25046
1 Render(RENDER) u CHF
Fr2.6704
1 Render(RENDER) u HKD
HK$26.00302
1 Render(RENDER) u AMD
֏1,276.9519
1 Render(RENDER) u MAD
.د.م30.042
1 Render(RENDER) u MXN
$62.28708
1 Render(RENDER) u SAR
ريال12.5175
1 Render(RENDER) u PLN
12.15032
1 Render(RENDER) u RON
лв14.45354
1 Render(RENDER) u SEK
kr31.41058
1 Render(RENDER) u BGN
лв5.57446
1 Render(RENDER) u HUF
Ft1,128.0771
1 Render(RENDER) u CZK
69.69744
1 Render(RENDER) u KWD
د.ك1.01809
1 Render(RENDER) u ILS
11.1823
1 Render(RENDER) u AOA
Kz3,042.82066
1 Render(RENDER) u BHD
.د.ب1.258426
1 Render(RENDER) u BMD
$3.338
1 Render(RENDER) u DKK
kr21.29644
1 Render(RENDER) u HNL
L87.48898
1 Render(RENDER) u MUR
152.8804
1 Render(RENDER) u NAD
$58.7488
1 Render(RENDER) u NOK
kr33.38
1 Render(RENDER) u NZD
$5.64122
1 Render(RENDER) u PAB
B/.3.338
1 Render(RENDER) u PGK
K14.11974
1 Render(RENDER) u QAR
ر.ق12.1837
1 Render(RENDER) u RSD
дин.334.36746

Za dublje razumijevanje Render, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Render web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Render

Koliko Render (RENDER) vrijedi danas?
Cijena RENDER uživo u USD je 3.338 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RENDER u USD?
Trenutačna cijena RENDER u USD je $ 3.338. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Render?
Tržišna kapitalizacija za RENDER je $ 1.73B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RENDER?
Količina u optjecaju za RENDER je 518.58M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RENDER?
RENDER je postigao ATH cijenu od 13.596115966188627 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RENDER?
RENDER je vidio ATL cijenu od 0.036763626053 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RENDER?
24-satni obujam trgovanja za RENDER je $ 1.05M USD.
Hoće li RENDER još narasti ove godine?
RENDER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RENDER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Render (RENDER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

