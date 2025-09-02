Što je READY (READY)

READY! is building the infrastructure for real-money gaming. Inventors of pay to spawn, kill to earn gameplay, READY! pushes the boundaries of gaming culture, creating a place where skill based wagering, fun, and rewards converge.

READY (READY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike READY (READY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o READY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

READY Resurs

Za dublje razumijevanje READY, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko READY (READY) vrijedi danas? Cijena READY uživo u USD je 0.00353 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena READY u USD? $ 0.00353 . Kolika je tržišna kapitalizacija READY? Tržišna kapitalizacija za READY je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za READY? Količina u optjecaju za READY je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za READY? READY je postigao ATH cijenu od 0.016934615710051306 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za READY? READY je vidio ATL cijenu od 0.002047589934045938 USD . Koliki je obujam trgovanja za READY? 24-satni obujam trgovanja za READY je $ 243.46 USD .

READY (READY) Važna ažuriranja industrije

