Wrapped REACT (REACT) Informacije Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption. Službena web stranica: https://reactive.network/ Bijela knjiga: https://dev.reactive.network/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x817162975186d4d53dbf5a7377dd45376e2d2fc5 Kupi REACT odmah!

Wrapped REACT (REACT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped REACT (REACT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.64M $ 52.64M $ 52.64M Povijesni maksimum: $ 0.11785 $ 0.11785 $ 0.11785 Povijesni minimum: $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 $ 0.01737960734108853 Trenutna cijena: $ 0.10528 $ 0.10528 $ 0.10528 Saznajte više o cijeni Wrapped REACT (REACT)

Wrapped REACT (REACT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped REACT (REACT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REACT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REACT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REACT tokena, istražite REACT cijenu tokena uživo!

Wrapped REACT (REACT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena REACT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite REACT povijest cijena odmah!

REACT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide REACT? Naša REACT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte REACT predviđanje cijene tokena odmah!

