Više o REACT

REACT Informacije o cijeni

REACT Bijela knjiga

REACT Službena web stranica

REACT Tokenomija

REACT Prognoza cijena

REACT Povijest

Vodič za kupnju REACT

Konverter REACT u fiducijarnu valutu

REACT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Wrapped REACT Logotip

Wrapped REACT Cijena(REACT)

1 REACT u USD cijena uživo:

$0.084
$0.084$0.084
+2.06%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped REACT (REACT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:07:06 (UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.07926
$ 0.07926$ 0.07926
24-satna najniža cijena
$ 0.08853
$ 0.08853$ 0.08853
24-satna najviša cijena

$ 0.07926
$ 0.07926$ 0.07926

$ 0.08853
$ 0.08853$ 0.08853

$ 0.15256872692269793
$ 0.15256872692269793$ 0.15256872692269793

$ 0.01737960734108853
$ 0.01737960734108853$ 0.01737960734108853

+0.71%

+2.06%

+36.74%

+36.74%

Wrapped REACT (REACT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.084. Tijekom protekla 24 sata, REACTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07926 i najviše cijene $ 0.08853, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REACT je $ 0.15256872692269793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01737960734108853.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REACT se promijenio za +0.71% u posljednjih sat vremena, +2.06% u posljednjih 24 sata i +36.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped REACT (REACT)

No.3582

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.19K
$ 23.19K$ 23.19K

$ 42.00M
$ 42.00M$ 42.00M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped REACT je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 23.19K. Količina u optjecaju REACT je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.00M.

Wrapped REACT (REACT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Wrapped REACT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0016955+2.06%
30 dana$ +0.0271+47.62%
60 dana$ +0.05882+233.59%
90 dana$ +0.074+740.00%
Wrapped REACT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u REACT od $ +0.0016955 (+2.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Wrapped REACT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0271 (+47.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Wrapped REACT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u REACT od $ +0.05882 (+233.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Wrapped REACT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.074 (+740.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wrapped REACT (REACT)?

Pogledajte Wrapped REACT stranicu Povijest cijena sada.

Što je Wrapped REACT (REACT)

Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required. $REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.

Wrapped REACT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wrapped REACT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti REACT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Wrapped REACT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wrapped REACT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Wrapped REACT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped REACT (REACT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped REACT (REACT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped REACT.

Provjerite Wrapped REACT predviđanje cijene sada!

Wrapped REACT (REACT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped REACT (REACT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REACT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Wrapped REACT (REACT)

Tražiš kako kupiti Wrapped REACT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Wrapped REACT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

REACT u lokalnim valutama

1 Wrapped REACT(REACT) u VND
2,210.46
1 Wrapped REACT(REACT) u AUD
A$0.12852
1 Wrapped REACT(REACT) u GBP
0.06216
1 Wrapped REACT(REACT) u EUR
0.0714
1 Wrapped REACT(REACT) u USD
$0.084
1 Wrapped REACT(REACT) u MYR
RM0.35448
1 Wrapped REACT(REACT) u TRY
3.45828
1 Wrapped REACT(REACT) u JPY
¥12.432
1 Wrapped REACT(REACT) u ARS
ARS$114.12996
1 Wrapped REACT(REACT) u RUB
6.76536
1 Wrapped REACT(REACT) u INR
7.39116
1 Wrapped REACT(REACT) u IDR
Rp1,377.04896
1 Wrapped REACT(REACT) u KRW
117.1548
1 Wrapped REACT(REACT) u PHP
4.81992
1 Wrapped REACT(REACT) u EGP
￡E.4.07568
1 Wrapped REACT(REACT) u BRL
R$0.45864
1 Wrapped REACT(REACT) u CAD
C$0.11508
1 Wrapped REACT(REACT) u BDT
10.21608
1 Wrapped REACT(REACT) u NGN
129.23064
1 Wrapped REACT(REACT) u COP
$337.34904
1 Wrapped REACT(REACT) u ZAR
R.1.48428
1 Wrapped REACT(REACT) u UAH
3.4734
1 Wrapped REACT(REACT) u VES
Bs12.516
1 Wrapped REACT(REACT) u CLP
$81.48
1 Wrapped REACT(REACT) u PKR
Rs23.76864
1 Wrapped REACT(REACT) u KZT
45.3558
1 Wrapped REACT(REACT) u THB
฿2.71656
1 Wrapped REACT(REACT) u TWD
NT$2.583
1 Wrapped REACT(REACT) u AED
د.إ0.30828
1 Wrapped REACT(REACT) u CHF
Fr0.0672
1 Wrapped REACT(REACT) u HKD
HK$0.6552
1 Wrapped REACT(REACT) u AMD
֏32.1342
1 Wrapped REACT(REACT) u MAD
.د.م0.75936
1 Wrapped REACT(REACT) u MXN
$1.57248
1 Wrapped REACT(REACT) u SAR
ريال0.315
1 Wrapped REACT(REACT) u PLN
0.30744
1 Wrapped REACT(REACT) u RON
лв0.36624
1 Wrapped REACT(REACT) u SEK
kr0.79464
1 Wrapped REACT(REACT) u BGN
лв0.14112
1 Wrapped REACT(REACT) u HUF
Ft28.5516
1 Wrapped REACT(REACT) u CZK
1.76652
1 Wrapped REACT(REACT) u KWD
د.ك0.02562
1 Wrapped REACT(REACT) u ILS
0.28392
1 Wrapped REACT(REACT) u AOA
Kz76.85244
1 Wrapped REACT(REACT) u BHD
.د.ب0.031584
1 Wrapped REACT(REACT) u BMD
$0.084
1 Wrapped REACT(REACT) u DKK
kr0.53844
1 Wrapped REACT(REACT) u HNL
L2.2134
1 Wrapped REACT(REACT) u MUR
3.8514
1 Wrapped REACT(REACT) u NAD
$1.48764
1 Wrapped REACT(REACT) u NOK
kr0.84252
1 Wrapped REACT(REACT) u NZD
$0.1428
1 Wrapped REACT(REACT) u PAB
B/.0.084
1 Wrapped REACT(REACT) u PGK
K0.35196
1 Wrapped REACT(REACT) u QAR
ر.ق0.30576
1 Wrapped REACT(REACT) u RSD
дин.8.45628

Wrapped REACT Resurs

Za dublje razumijevanje Wrapped REACT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Wrapped REACT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped REACT

Koliko Wrapped REACT (REACT) vrijedi danas?
Cijena REACT uživo u USD je 0.084 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REACT u USD?
Trenutačna cijena REACT u USD je $ 0.084. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped REACT?
Tržišna kapitalizacija za REACT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REACT?
Količina u optjecaju za REACT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REACT?
REACT je postigao ATH cijenu od 0.15256872692269793 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REACT?
REACT je vidio ATL cijenu od 0.01737960734108853 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REACT?
24-satni obujam trgovanja za REACT je $ 23.19K USD.
Hoće li REACT još narasti ove godine?
REACT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REACT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:07:06 (UTC+8)

Wrapped REACT (REACT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

REACT u USD kalkulator

Iznos

REACT
REACT
USD
USD

1 REACT = 0.084 USD

Trgujte REACT

REACTUSDT
$0.084
$0.084$0.084
+2.06%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine