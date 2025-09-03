Wrapped REACT (REACT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.084. Tijekom protekla 24 sata, REACTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07926 i najviše cijene $ 0.08853, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REACT je $ 0.15256872692269793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01737960734108853.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REACT se promijenio za +0.71% u posljednjih sat vremena, +2.06% u posljednjih 24 sata i +36.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Wrapped REACT (REACT)
No.3582
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 23.19K
$ 23.19K$ 23.19K
$ 42.00M
$ 42.00M$ 42.00M
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped REACT je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 23.19K. Količina u optjecaju REACT je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.00M.
Wrapped REACT (REACT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Wrapped REACT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0016955
+2.06%
30 dana
$ +0.0271
+47.62%
60 dana
$ +0.05882
+233.59%
90 dana
$ +0.074
+740.00%
Wrapped REACT promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u REACT od $ +0.0016955 (+2.06%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Wrapped REACT 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0271 (+47.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Wrapped REACT 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u REACT od $ +0.05882 (+233.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Wrapped REACT 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.074 (+740.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wrapped REACT (REACT)?
Reactive Network is an execution layer enabling reactive smart contracts to monitor on-chain and off-chain events and execute the instant a trigger fires. Powered by the high-speed ReactVM and a Proof-of-Stake validator set, it plugs into any chain, enabling DeFi, AI, gaming, and DePIN apps to enjoy millisecond-level, fully on-chain automation—no opaque off-chain bots required.
$REACT is the community-owned engine behind it all: every gas payment, event-processing fee, and validator stake is settled in $REACT, with zero VC allocation. As network fees are burned while new rewards are minted, the tokenomics tilt deflationary at scale, tightening supply in step with adoption.
Wrapped REACT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wrapped REACT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti REACT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Wrapped REACT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wrapped REACT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Wrapped REACT Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Wrapped REACT (REACT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped REACT (REACT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped REACT.
Razumijevanje tokenomike Wrapped REACT (REACT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REACT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Wrapped REACT (REACT)
Tražiš kako kupiti Wrapped REACT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Wrapped REACT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.