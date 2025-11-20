RCADE Cijena danas

Trenutačna cijena RCADE (RCADE) danas je $ 0.0001715, s promjenom od 10.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RCADE u USD je $ 0.0001715 po RCADE.

RCADE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- RCADE. Tijekom posljednja 24 sata, RCADE trgovao je između $ 0.000167 (niska) i $ 0.0001979 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, RCADE se kretao -1.61% u posljednjem satu i -13.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 60.00K.

Informacije o tržištu RCADE (RCADE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 60.00K$ 60.00K $ 60.00K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.86M$ 6.86M $ 6.86M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 Ukupna količina 40,000,000,000 40,000,000,000 40,000,000,000 Javni blockchain ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija RCADE je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.00K. Količina u optjecaju RCADE je --, s ukupnom količinom od 40000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.86M.