Rebel Cars (RC) Informacije RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards. Službena web stranica: https://rebelcars.io/ Istraživač blokova: https://explorer.elysiumchain.tech/contractTransaction/0x6b86a1374820a988dde55f9846eecbe06ab0a606 Kupi RC odmah!

Rebel Cars (RC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rebel Cars (RC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 206.35M $ 206.35M $ 206.35M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.20M $ 6.20M $ 6.20M Povijesni maksimum: $ 0.05149 $ 0.05149 $ 0.05149 Povijesni minimum: $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 $ 0.003116133063734695 Trenutna cijena: $ 0.0062 $ 0.0062 $ 0.0062 Saznajte više o cijeni Rebel Cars (RC)

Rebel Cars (RC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rebel Cars (RC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RC tokena, istražite RC cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Rebel Cars (RC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Rebel Cars (RC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RC povijest cijena odmah!

RC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RC? Naša RC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RC predviđanje cijene tokena odmah!

