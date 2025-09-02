Više o RC

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:32:19 (UTC+8)

Rebel Cars (RC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006
$ 0.006$ 0.006
24-satna najniža cijena
$ 0.0063
$ 0.0063$ 0.0063
24-satna najviša cijena

$ 0.006
$ 0.006$ 0.006

$ 0.0063
$ 0.0063$ 0.0063

$ 0.04193738830921288
$ 0.04193738830921288$ 0.04193738830921288

$ 0.003116133063734695
$ 0.003116133063734695$ 0.003116133063734695

-2.58%

-0.49%

-7.91%

-7.91%

Rebel Cars (RC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00606. Tijekom protekla 24 sata, RCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006 i najviše cijene $ 0.0063, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RC je $ 0.04193738830921288, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003116133063734695.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RC se promijenio za -2.58% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -7.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rebel Cars (RC)

No.2026

$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M

$ 17.41K
$ 17.41K$ 17.41K

$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M

206.35M
206.35M 206.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.63%

LAVA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rebel Cars je $ 1.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 17.41K. Količina u optjecaju RC je 206.35M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.06M.

Rebel Cars (RC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Rebel Cars za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000298-0.49%
30 dana$ -0.00018-2.89%
60 dana$ -0.00086-12.43%
90 dana$ -0.00244-28.71%
Rebel Cars promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RC od $ -0.0000298 (-0.49%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Rebel Cars 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00018 (-2.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Rebel Cars 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RC od $ -0.00086 (-12.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Rebel Cars 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00244 (-28.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Rebel Cars (RC)?

Pogledajte Rebel Cars stranicu Povijest cijena sada.

Što je Rebel Cars (RC)

RebelCars.io is a groundbreaking Web3 car racing game ecosystem, developed by a visionary team with over two decades of expertise in CGI development, car racing, and gaming. Built with Unreal Engine 5 and blockchain technology, RC seamlessly integrates AI Agents, Opponents and Metahumans, DeFi features for player-owned economies, and introduces unique Track Shares, allowing users to invest in race circuits like Monaco, Suzuka, Dubai, Monza +20 more to earn passive income. The ecosystem powers the Crypto Racing Tournament series, a global decentralized racing venue with real rewards.

Rebel Cars dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Rebel Cars ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Rebel Cars na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Rebel Cars učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Rebel Cars Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rebel Cars (RC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rebel Cars (RC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rebel Cars.

Provjerite Rebel Cars predviđanje cijene sada!

Rebel Cars (RC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rebel Cars (RC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Rebel Cars (RC)

Tražiš kako kupiti Rebel Cars? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Rebel Cars na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RC u lokalnim valutama

1 Rebel Cars(RC) u VND
159.4689
1 Rebel Cars(RC) u AUD
A$0.0092112
1 Rebel Cars(RC) u GBP
0.0044238
1 Rebel Cars(RC) u EUR
0.005151
1 Rebel Cars(RC) u USD
$0.00606
1 Rebel Cars(RC) u MYR
RM0.0255732
1 Rebel Cars(RC) u TRY
0.2493084
1 Rebel Cars(RC) u JPY
¥0.89082
1 Rebel Cars(RC) u ARS
ARS$8.3471046
1 Rebel Cars(RC) u RUB
0.4882542
1 Rebel Cars(RC) u INR
0.5332194
1 Rebel Cars(RC) u IDR
Rp99.3442464
1 Rebel Cars(RC) u KRW
8.451882
1 Rebel Cars(RC) u PHP
0.3461472
1 Rebel Cars(RC) u EGP
￡E.0.2940918
1 Rebel Cars(RC) u BRL
R$0.0329058
1 Rebel Cars(RC) u CAD
C$0.0083022
1 Rebel Cars(RC) u BDT
0.7364718
1 Rebel Cars(RC) u NGN
9.2802234
1 Rebel Cars(RC) u COP
$24.3373236
1 Rebel Cars(RC) u ZAR
R.0.106656
1 Rebel Cars(RC) u UAH
0.2507022
1 Rebel Cars(RC) u VES
Bs0.88476
1 Rebel Cars(RC) u CLP
$5.8782
1 Rebel Cars(RC) u PKR
Rs1.7171616
1 Rebel Cars(RC) u KZT
3.2615526
1 Rebel Cars(RC) u THB
฿0.1956774
1 Rebel Cars(RC) u TWD
NT$0.1855572
1 Rebel Cars(RC) u AED
د.إ0.0222402
1 Rebel Cars(RC) u CHF
Fr0.004848
1 Rebel Cars(RC) u HKD
HK$0.0472074
1 Rebel Cars(RC) u AMD
֏2.3164956
1 Rebel Cars(RC) u MAD
.د.م0.0544188
1 Rebel Cars(RC) u MXN
$0.1129584
1 Rebel Cars(RC) u SAR
ريال0.022725
1 Rebel Cars(RC) u PLN
0.0219978
1 Rebel Cars(RC) u RON
лв0.0262398
1 Rebel Cars(RC) u SEK
kr0.0568428
1 Rebel Cars(RC) u BGN
лв0.0101202
1 Rebel Cars(RC) u HUF
Ft2.0445228
1 Rebel Cars(RC) u CZK
0.126351
1 Rebel Cars(RC) u KWD
د.ك0.0018483
1 Rebel Cars(RC) u ILS
0.020301
1 Rebel Cars(RC) u AOA
Kz5.5241142
1 Rebel Cars(RC) u BHD
.د.ب0.00227856
1 Rebel Cars(RC) u BMD
$0.00606
1 Rebel Cars(RC) u DKK
kr0.0386022
1 Rebel Cars(RC) u HNL
L0.1585296
1 Rebel Cars(RC) u MUR
0.277548
1 Rebel Cars(RC) u NAD
$0.1064136
1 Rebel Cars(RC) u NOK
kr0.0605394
1 Rebel Cars(RC) u NZD
$0.0102414
1 Rebel Cars(RC) u PAB
B/.0.00606
1 Rebel Cars(RC) u PGK
K0.0256338
1 Rebel Cars(RC) u QAR
ر.ق0.0220584
1 Rebel Cars(RC) u RSD
дин.0.6061212

Rebel Cars Resurs

Za dublje razumijevanje Rebel Cars, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Rebel Cars web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rebel Cars

Koliko Rebel Cars (RC) vrijedi danas?
Cijena RC uživo u USD je 0.00606 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RC u USD?
Trenutačna cijena RC u USD je $ 0.00606. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rebel Cars?
Tržišna kapitalizacija za RC je $ 1.25M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RC?
Količina u optjecaju za RC je 206.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RC?
RC je postigao ATH cijenu od 0.04193738830921288 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RC?
RC je vidio ATL cijenu od 0.003116133063734695 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RC?
24-satni obujam trgovanja za RC je $ 17.41K USD.
Hoće li RC još narasti ove godine?
RC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Rebel Cars (RC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

