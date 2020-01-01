Rubic (RBC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rubic (RBC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rubic (RBC) Informacije Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange). Službena web stranica: https://rubic.exchange/ Bijela knjiga: https://docs.rubic.finance/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333 Kupi RBC odmah!

Rubic (RBC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rubic (RBC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Ukupna količina: $ 169.12M $ 169.12M $ 169.12M Količina u optjecaju: $ 165.28M $ 165.28M $ 165.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Povijesni maksimum: $ 0.078407 $ 0.078407 $ 0.078407 Povijesni minimum: $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 $ 0.000481691209763859 Trenutna cijena: $ 0.010827 $ 0.010827 $ 0.010827 Saznajte više o cijeni Rubic (RBC)

Rubic (RBC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rubic (RBC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RBC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RBC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RBC tokena, istražite RBC cijenu tokena uživo!

Rubic (RBC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RBC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RBC povijest cijena odmah!

RBC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RBC? Naša RBC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RBC predviđanje cijene tokena odmah!

