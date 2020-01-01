Raydium (RAY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Raydium (RAY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Raydium (RAY) Informacije Raydium (RAY) is an Automatic Market Maker built on Solana and Serum. Similar to Sushi, users can add assets to a liquidity pool. The difference is that assets in the liquidity pool are converted to limit orders and placed on the Serum orderbook for everyone to trade against. This has the advantages of:1) having a standard orderbook and trading interface; 2) having shared liquidity across the serum orderbook so that serum users can interact with the liquidity as well as Raydium users being able to take advantage of Serum's existing liquidity; 3) built on Solana, Raydium enables much faster transactions, significantly lower fees, and enhanced scalability Raydium is strived to be the go-to platform for new token projects launching on Solana, where users can access liquidity upon launch,with opportunities to immediately earn additional yield by providing liquidity to new pools. Službena web stranica: https://raydium.io/#/ Bijela knjiga: https://raydium.io/Raydium-Litepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R Kupi RAY odmah!

Raydium (RAY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Raydium (RAY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 895.54M $ 895.54M $ 895.54M Ukupna količina: $ 555.00M $ 555.00M $ 555.00M Količina u optjecaju: $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B Povijesni maksimum: $ 16.87 $ 16.87 $ 16.87 Povijesni minimum: $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 $ 0.13434154340043583 Trenutna cijena: $ 3.34 $ 3.34 $ 3.34 Saznajte više o cijeni Raydium (RAY)

Raydium (RAY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Raydium (RAY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RAY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RAY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RAY tokena, istražite RAY cijenu tokena uživo!

Raydium (RAY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RAY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RAY povijest cijena odmah!

RAY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RAY? Naša RAY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RAY predviđanje cijene tokena odmah!

