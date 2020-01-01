Radicle (RAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Radicle (RAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Radicle (RAD) Informacije Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Službena web stranica: https://radworks.org/ Bijela knjiga: https://docs.radworks.org/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 Kupi RAD odmah!

Radicle (RAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Radicle (RAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.27M $ 34.27M $ 34.27M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 51.58M $ 51.58M $ 51.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 66.45M $ 66.45M $ 66.45M Povijesni maksimum: $ 27.7 $ 27.7 $ 27.7 Povijesni minimum: $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 $ 0.5661187598774695 Trenutna cijena: $ 0.6645 $ 0.6645 $ 0.6645 Saznajte više o cijeni Radicle (RAD)

Radicle (RAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Radicle (RAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RAD tokena, istražite RAD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti RAD Jeste li zainteresirani za dodavanje Radicle (RAD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje RAD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati RAD na MEXC-u odmah!

Radicle (RAD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RAD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RAD povijest cijena odmah!

RAD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RAD? Naša RAD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RAD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!