Više o RAD

RAD Informacije o cijeni

RAD Bijela knjiga

RAD Službena web stranica

RAD Tokenomija

RAD Prognoza cijena

RAD Povijest

Vodič za kupnju RAD

Konverter RAD u fiducijarnu valutu

RAD Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Radicle Logotip

Radicle Cijena(RAD)

1 RAD u USD cijena uživo:

$0.6527
$0.6527$0.6527
-1.56%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Radicle (RAD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:31:48 (UTC+8)

Radicle (RAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.6467
$ 0.6467$ 0.6467
24-satna najniža cijena
$ 0.6869
$ 0.6869$ 0.6869
24-satna najviša cijena

$ 0.6467
$ 0.6467$ 0.6467

$ 0.6869
$ 0.6869$ 0.6869

$ 27.35201922
$ 27.35201922$ 27.35201922

$ 0.5661187598774695
$ 0.5661187598774695$ 0.5661187598774695

+0.03%

-1.55%

-9.17%

-9.17%

Radicle (RAD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.6528. Tijekom protekla 24 sata, RADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.6467 i najviše cijene $ 0.6869, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAD je $ 27.35201922, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.5661187598774695.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAD se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.55% u posljednjih 24 sata i -9.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Radicle (RAD)

No.692

$ 33.67M
$ 33.67M$ 33.67M

$ 322.76K
$ 322.76K$ 322.76K

$ 65.28M
$ 65.28M$ 65.28M

51.58M
51.58M 51.58M

99,999,620
99,999,620 99,999,620

99,998,580
99,998,580 99,998,580

51.57%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Radicle je $ 33.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 322.76K. Količina u optjecaju RAD je 51.58M, s ukupnom količinom od 99998580. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.28M.

Radicle (RAD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Radicle za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.010343-1.55%
30 dana$ +0.0483+7.99%
60 dana$ +0.018+2.83%
90 dana$ -0.0504-7.17%
Radicle promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RAD od $ -0.010343 (-1.55%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Radicle 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0483 (+7.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Radicle 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RAD od $ +0.018 (+2.83%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Radicle 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0504 (-7.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Radicle (RAD)?

Pogledajte Radicle stranicu Povijest cijena sada.

Što je Radicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Radicle dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Radicle ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RAD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Radicle na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Radicle učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Radicle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Radicle (RAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Radicle (RAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Radicle.

Provjerite Radicle predviđanje cijene sada!

Radicle (RAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Radicle (RAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Radicle (RAD)

Tražiš kako kupiti Radicle? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Radicle na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RAD u lokalnim valutama

1 Radicle(RAD) u VND
17,178.432
1 Radicle(RAD) u AUD
A$0.992256
1 Radicle(RAD) u GBP
0.476544
1 Radicle(RAD) u EUR
0.55488
1 Radicle(RAD) u USD
$0.6528
1 Radicle(RAD) u MYR
RM2.754816
1 Radicle(RAD) u TRY
26.856192
1 Radicle(RAD) u JPY
¥95.9616
1 Radicle(RAD) u ARS
ARS$899.173248
1 Radicle(RAD) u RUB
52.596096
1 Radicle(RAD) u INR
57.439872
1 Radicle(RAD) u IDR
Rp10,701.637632
1 Radicle(RAD) u KRW
910.46016
1 Radicle(RAD) u PHP
37.287936
1 Radicle(RAD) u EGP
￡E.31.680384
1 Radicle(RAD) u BRL
R$3.544704
1 Radicle(RAD) u CAD
C$0.894336
1 Radicle(RAD) u BDT
79.334784
1 Radicle(RAD) u NGN
999.691392
1 Radicle(RAD) u COP
$2,621.683968
1 Radicle(RAD) u ZAR
R.11.48928
1 Radicle(RAD) u UAH
27.006336
1 Radicle(RAD) u VES
Bs95.3088
1 Radicle(RAD) u CLP
$633.216
1 Radicle(RAD) u PKR
Rs184.977408
1 Radicle(RAD) u KZT
351.343488
1 Radicle(RAD) u THB
฿21.078912
1 Radicle(RAD) u TWD
NT$19.988736
1 Radicle(RAD) u AED
د.إ2.395776
1 Radicle(RAD) u CHF
Fr0.52224
1 Radicle(RAD) u HKD
HK$5.085312
1 Radicle(RAD) u AMD
֏249.539328
1 Radicle(RAD) u MAD
.د.م5.862144
1 Radicle(RAD) u MXN
$12.168192
1 Radicle(RAD) u SAR
ريال2.448
1 Radicle(RAD) u PLN
2.369664
1 Radicle(RAD) u RON
лв2.826624
1 Radicle(RAD) u SEK
kr6.123264
1 Radicle(RAD) u BGN
лв1.090176
1 Radicle(RAD) u HUF
Ft220.241664
1 Radicle(RAD) u CZK
13.61088
1 Radicle(RAD) u KWD
د.ك0.199104
1 Radicle(RAD) u ILS
2.18688
1 Radicle(RAD) u AOA
Kz595.072896
1 Radicle(RAD) u BHD
.د.ب0.2454528
1 Radicle(RAD) u BMD
$0.6528
1 Radicle(RAD) u DKK
kr4.158336
1 Radicle(RAD) u HNL
L17.077248
1 Radicle(RAD) u MUR
29.89824
1 Radicle(RAD) u NAD
$11.463168
1 Radicle(RAD) u NOK
kr6.521472
1 Radicle(RAD) u NZD
$1.103232
1 Radicle(RAD) u PAB
B/.0.6528
1 Radicle(RAD) u PGK
K2.761344
1 Radicle(RAD) u QAR
ر.ق2.376192
1 Radicle(RAD) u RSD
дин.65.293056

Radicle Resurs

Za dublje razumijevanje Radicle, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Radicle web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Radicle

Koliko Radicle (RAD) vrijedi danas?
Cijena RAD uživo u USD je 0.6528 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RAD u USD?
Trenutačna cijena RAD u USD je $ 0.6528. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Radicle?
Tržišna kapitalizacija za RAD je $ 33.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RAD?
Količina u optjecaju za RAD je 51.58M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RAD?
RAD je postigao ATH cijenu od 27.35201922 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RAD?
RAD je vidio ATL cijenu od 0.5661187598774695 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RAD?
24-satni obujam trgovanja za RAD je $ 322.76K USD.
Hoće li RAD još narasti ove godine?
RAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:31:48 (UTC+8)

Radicle (RAD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

RAD u USD kalkulator

Iznos

RAD
RAD
USD
USD

1 RAD = 0.6528 USD

Trgujte RAD

RADUSDT
$0.6527
$0.6527$0.6527
-1.60%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine