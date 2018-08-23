QNT

Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system.

ImeQNT

PoredakNo.73

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio0.0003%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)173.66%

Količina u optjecaju12,072,738

Maksimalna količina14,881,364

Ukupna količina14,881,364

Stopa optjecaja0.8112%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena428.38470116,2021-09-11

Najniža cijena0.163629,2018-08-23

Javni blockchainETH

