Quant (QNT) Informacije Quant (QNT) is a well-regulated digital currency, whether at a national or commercial level, can provide significant public benefits, by increasing efficiency and reducing costs for both domestic and international payments systems. It can also play a major role in increasing financial inclusion by helping the hundreds of millions of people – especially in developing countries – to connect to the financial system. Službena web stranica: https://quant.network/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 Kupi QNT odmah!

Quant (QNT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Quant (QNT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.22B $ 1.22B $ 1.22B Ukupna količina: $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M Količina u optjecaju: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Povijesni maksimum: $ 227.445 $ 227.445 $ 227.445 Povijesni minimum: $ 0.163629 $ 0.163629 $ 0.163629 Trenutna cijena: $ 100.69 $ 100.69 $ 100.69 Saznajte više o cijeni Quant (QNT)

Quant (QNT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Quant (QNT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QNT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QNT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QNT tokena, istražite QNT cijenu tokena uživo!

Quant (QNT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena QNT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite QNT povijest cijena odmah!

QNT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide QNT? Naša QNT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte QNT predviđanje cijene tokena odmah!

