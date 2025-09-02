Više o QAI

QuantixAI Logotip

QuantixAI Cijena(QAI)

1 QAI u USD cijena uživo:

$100.32
$100.32$100.32
-0.66%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena QuantixAI (QAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:31:04 (UTC+8)

QuantixAI (QAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 99.26
$ 99.26$ 99.26
24-satna najniža cijena
$ 102.13
$ 102.13$ 102.13
24-satna najviša cijena

$ 99.26
$ 99.26$ 99.26

$ 102.13
$ 102.13$ 102.13

$ 109.65198639977727
$ 109.65198639977727$ 109.65198639977727

$ 2.109046466218064
$ 2.109046466218064$ 2.109046466218064

-0.16%

-0.66%

+0.04%

+0.04%

QuantixAI (QAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 100.29. Tijekom protekla 24 sata, QAItrgovalo je između najniže cijene $ 99.26 i najviše cijene $ 102.13, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena QAI je $ 109.65198639977727, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.109046466218064.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, QAI se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -0.66% u posljednjih 24 sata i +0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu QuantixAI (QAI)

No.423

$ 80.68M
$ 80.68M$ 80.68M

$ 240.18K
$ 240.18K$ 240.18K

$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B

804.45K
804.45K 804.45K

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8.04%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija QuantixAI je $ 80.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 240.18K. Količina u optjecaju QAI je 804.45K, s ukupnom količinom od 10000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.00B.

QuantixAI (QAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena QuantixAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.6665-0.66%
30 dana$ +0.73+0.73%
60 dana$ -1.54-1.52%
90 dana$ +2.74+2.80%
QuantixAI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u QAI od $ -0.6665 (-0.66%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

QuantixAI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.73 (+0.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

QuantixAI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u QAI od $ -1.54 (-1.52%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

QuantixAI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +2.74 (+2.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena QuantixAI (QAI)?

Pogledajte QuantixAI stranicu Povijest cijena sada.

Što je QuantixAI (QAI)

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

QuantixAI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje QuantixAI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti QAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o QuantixAI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje QuantixAI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

QuantixAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će QuantixAI (QAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QuantixAI (QAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QuantixAI.

Provjerite QuantixAI predviđanje cijene sada!

QuantixAI (QAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike QuantixAI (QAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti QuantixAI (QAI)

Tražiš kako kupiti QuantixAI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti QuantixAI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

QAI u lokalnim valutama

QuantixAI Resurs

Za dublje razumijevanje QuantixAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena QuantixAI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o QuantixAI

Koliko QuantixAI (QAI) vrijedi danas?
Cijena QAI uživo u USD je 100.29 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena QAI u USD?
Trenutačna cijena QAI u USD je $ 100.29. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija QuantixAI?
Tržišna kapitalizacija za QAI je $ 80.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za QAI?
Količina u optjecaju za QAI je 804.45K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QAI?
QAI je postigao ATH cijenu od 109.65198639977727 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QAI?
QAI je vidio ATL cijenu od 2.109046466218064 USD.
Koliki je obujam trgovanja za QAI?
24-satni obujam trgovanja za QAI je $ 240.18K USD.
Hoće li QAI još narasti ove godine?
QAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:31:04 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

