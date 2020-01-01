QuantixAI (QAI) Tokenomika

QuantixAI (QAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u QuantixAI (QAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

QuantixAI (QAI) Informacije

QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing.

Službena web stranica:
https://quantixai.io/
Bijela knjiga:
https://quantixai.io/whitepaper
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122

QuantixAI (QAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za QuantixAI (QAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 82.73M
$ 82.73M$ 82.73M
Ukupna količina:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Količina u optjecaju:
$ 804.45K
$ 804.45K$ 804.45K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B
Povijesni maksimum:
$ 149.09
$ 149.09$ 149.09
Povijesni minimum:
$ 2.109046466218064
$ 2.109046466218064$ 2.109046466218064
Trenutna cijena:
$ 102.84
$ 102.84$ 102.84

QuantixAI (QAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike QuantixAI (QAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj QAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja QAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku QAI tokena, istražite QAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti QAI

Jeste li zainteresirani za dodavanje QuantixAI (QAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje QAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

QuantixAI (QAI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena QAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

QAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide QAI? Naša QAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.