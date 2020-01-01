QuantixAI (QAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u QuantixAI (QAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

QuantixAI (QAI) Informacije QuantixAI, developed by Quantix Capital, introduces the QAI Token, an Ethereum-based token designed to optimize liquidity dynamics within a sophisticated algorithmic trading ecosystem.Technically, QuantixAI integrates a spectrum of advanced quantitative trading strategies leveraging statistical models such as AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH), and machine learning algorithms including Support Vector Machines (SVM) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. Real-time data processing capabilities are enhanced through tools like Apache Kafka, facilitating efficient data ingestion and processing. Službena web stranica: https://quantixai.io/ Bijela knjiga: https://quantixai.io/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xcb21311d3b91b5324f6c11b4f5a656fcacbff122 Kupi QAI odmah!

QuantixAI (QAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za QuantixAI (QAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 82.73M $ 82.73M $ 82.73M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 804.45K $ 804.45K $ 804.45K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Povijesni maksimum: $ 149.09 $ 149.09 $ 149.09 Povijesni minimum: $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 $ 2.109046466218064 Trenutna cijena: $ 102.84 $ 102.84 $ 102.84 Saznajte više o cijeni QuantixAI (QAI)

QuantixAI (QAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike QuantixAI (QAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj QAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja QAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku QAI tokena, istražite QAI cijenu tokena uživo!

