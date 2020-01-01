TrueFiToken (TRU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TrueFiToken (TRU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TrueFiToken (TRU) Informacije TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Službena web stranica: https://truefi.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784

TrueFiToken (TRU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TrueFiToken (TRU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 37.83M $ 37.83M $ 37.83M Ukupna količina: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Količina u optjecaju: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.27M $ 41.27M $ 41.27M Povijesni maksimum: $ 1.0626 $ 1.0626 $ 1.0626 Povijesni minimum: $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 Trenutna cijena: $ 0.02846 $ 0.02846 $ 0.02846 Saznajte više o cijeni TrueFiToken (TRU)

TrueFiToken (TRU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TrueFiToken (TRU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRU tokena, istražite TRU cijenu tokena uživo!

TrueFiToken (TRU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TRU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TRU povijest cijena odmah!

