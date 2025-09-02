Više o PSG

Paris Saint-Germain Logotip

Paris Saint-Germain Cijena(PSG)

1 PSG u USD cijena uživo:

-0.87%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Paris Saint-Germain (PSG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:29:35 (UTC+8)

Paris Saint-Germain (PSG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.26%

-0.86%

-2.52%

-2.52%

Paris Saint-Germain (PSG) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.59. Tijekom protekla 24 sata, PSGtrgovalo je između najniže cijene $ 1.583 i najviše cijene $ 1.704, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSG je $ 61.23039646, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.351577858797389.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSG se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -2.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paris Saint-Germain (PSG)

No.943

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paris Saint-Germain je $ 17.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 474.06K. Količina u optjecaju PSG je 10.69M, s ukupnom količinom od 19890000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.63M.

Paris Saint-Germain (PSG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Paris Saint-Germain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.01394-0.86%
30 dana$ -0.058-3.52%
60 dana$ +0.117+7.94%
90 dana$ -0.456-22.29%
Paris Saint-Germain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PSG od $ -0.01394 (-0.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Paris Saint-Germain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.058 (-3.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Paris Saint-Germain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PSG od $ +0.117 (+7.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Paris Saint-Germain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.456 (-22.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Paris Saint-Germain (PSG)?

Pogledajte Paris Saint-Germain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Paris Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Paris Saint-Germain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PSG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Paris Saint-Germain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Paris Saint-Germain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Paris Saint-Germain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Paris Saint-Germain (PSG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Paris Saint-Germain (PSG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Paris Saint-Germain.

Provjerite Paris Saint-Germain predviđanje cijene sada!

Paris Saint-Germain (PSG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Paris Saint-Germain (PSG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PSG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Paris Saint-Germain (PSG)

Tražiš kako kupiti Paris Saint-Germain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Paris Saint-Germain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PSG u lokalnim valutama

1 Paris Saint-Germain(PSG) u VND
41,840.85
1 Paris Saint-Germain(PSG) u AUD
A$2.4168
1 Paris Saint-Germain(PSG) u GBP
1.1607
1 Paris Saint-Germain(PSG) u EUR
1.3515
1 Paris Saint-Germain(PSG) u USD
$1.59
1 Paris Saint-Germain(PSG) u MYR
RM6.7098
1 Paris Saint-Germain(PSG) u TRY
65.4126
1 Paris Saint-Germain(PSG) u JPY
¥233.73
1 Paris Saint-Germain(PSG) u ARS
ARS$2,190.0819
1 Paris Saint-Germain(PSG) u RUB
128.1063
1 Paris Saint-Germain(PSG) u INR
139.9041
1 Paris Saint-Germain(PSG) u IDR
Rp26,065.5696
1 Paris Saint-Germain(PSG) u KRW
2,217.573
1 Paris Saint-Germain(PSG) u PHP
90.8208
1 Paris Saint-Germain(PSG) u EGP
￡E.77.1627
1 Paris Saint-Germain(PSG) u BRL
R$8.6337
1 Paris Saint-Germain(PSG) u CAD
C$2.1783
1 Paris Saint-Germain(PSG) u BDT
193.2327
1 Paris Saint-Germain(PSG) u NGN
2,434.9101
1 Paris Saint-Germain(PSG) u COP
$6,385.5354
1 Paris Saint-Germain(PSG) u ZAR
R.27.984
1 Paris Saint-Germain(PSG) u UAH
65.7783
1 Paris Saint-Germain(PSG) u VES
Bs232.14
1 Paris Saint-Germain(PSG) u CLP
$1,542.3
1 Paris Saint-Germain(PSG) u PKR
Rs450.5424
1 Paris Saint-Germain(PSG) u KZT
855.7539
1 Paris Saint-Germain(PSG) u THB
฿51.3411
1 Paris Saint-Germain(PSG) u TWD
NT$48.6858
1 Paris Saint-Germain(PSG) u AED
د.إ5.8353
1 Paris Saint-Germain(PSG) u CHF
Fr1.272
1 Paris Saint-Germain(PSG) u HKD
HK$12.3861
1 Paris Saint-Germain(PSG) u AMD
֏607.7934
1 Paris Saint-Germain(PSG) u MAD
.د.م14.2782
1 Paris Saint-Germain(PSG) u MXN
$29.6376
1 Paris Saint-Germain(PSG) u SAR
ريال5.9625
1 Paris Saint-Germain(PSG) u PLN
5.7717
1 Paris Saint-Germain(PSG) u RON
лв6.8847
1 Paris Saint-Germain(PSG) u SEK
kr14.9142
1 Paris Saint-Germain(PSG) u BGN
лв2.6553
1 Paris Saint-Germain(PSG) u HUF
Ft536.4342
1 Paris Saint-Germain(PSG) u CZK
33.1515
1 Paris Saint-Germain(PSG) u KWD
د.ك0.48495
1 Paris Saint-Germain(PSG) u ILS
5.3265
1 Paris Saint-Germain(PSG) u AOA
Kz1,449.3963
1 Paris Saint-Germain(PSG) u BHD
.د.ب0.59784
1 Paris Saint-Germain(PSG) u BMD
$1.59
1 Paris Saint-Germain(PSG) u DKK
kr10.1283
1 Paris Saint-Germain(PSG) u HNL
L41.5944
1 Paris Saint-Germain(PSG) u MUR
72.822
1 Paris Saint-Germain(PSG) u NAD
$27.9204
1 Paris Saint-Germain(PSG) u NOK
kr15.8841
1 Paris Saint-Germain(PSG) u NZD
$2.6871
1 Paris Saint-Germain(PSG) u PAB
B/.1.59
1 Paris Saint-Germain(PSG) u PGK
K6.7257
1 Paris Saint-Germain(PSG) u QAR
ر.ق5.7876
1 Paris Saint-Germain(PSG) u RSD
дин.159.0318

Paris Saint-Germain Resurs

Za dublje razumijevanje Paris Saint-Germain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Paris Saint-Germain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Paris Saint-Germain

Koliko Paris Saint-Germain (PSG) vrijedi danas?
Cijena PSG uživo u USD je 1.59 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PSG u USD?
Trenutačna cijena PSG u USD je $ 1.59. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Paris Saint-Germain?
Tržišna kapitalizacija za PSG je $ 17.00M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PSG?
Količina u optjecaju za PSG je 10.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PSG?
PSG je postigao ATH cijenu od 61.23039646 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PSG?
PSG je vidio ATL cijenu od 1.351577858797389 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PSG?
24-satni obujam trgovanja za PSG je $ 474.06K USD.
Hoće li PSG još narasti ove godine?
PSG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PSG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

