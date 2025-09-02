Paris Saint-Germain (PSG) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.583
$ 1.583$ 1.583
24-satna najniža cijena
$ 1.704
$ 1.704$ 1.704
24-satna najviša cijena
$ 1.583
$ 1.583$ 1.583
$ 1.704
$ 1.704$ 1.704
$ 61.23039646
$ 61.23039646$ 61.23039646
$ 1.351577858797389
$ 1.351577858797389$ 1.351577858797389
-0.26%
-0.86%
-2.52%
-2.52%
Paris Saint-Germain (PSG) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.59. Tijekom protekla 24 sata, PSGtrgovalo je između najniže cijene $ 1.583 i najviše cijene $ 1.704, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSG je $ 61.23039646, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.351577858797389.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSG se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -0.86% u posljednjih 24 sata i -2.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Paris Saint-Germain (PSG)
No.943
$ 17.00M
$ 17.00M$ 17.00M
$ 474.06K
$ 474.06K$ 474.06K
$ 31.63M
$ 31.63M$ 31.63M
10.69M
10.69M 10.69M
19,890,000
19,890,000 19,890,000
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Paris Saint-Germain je $ 17.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 474.06K. Količina u optjecaju PSG je 10.69M, s ukupnom količinom od 19890000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.63M.
Paris Saint-Germain (PSG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Paris Saint-Germain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.01394
-0.86%
30 dana
$ -0.058
-3.52%
60 dana
$ +0.117
+7.94%
90 dana
$ -0.456
-22.29%
Paris Saint-Germain promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PSG od $ -0.01394 (-0.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Paris Saint-Germain 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.058 (-3.52%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Paris Saint-Germain 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PSG od $ +0.117 (+7.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Paris Saint-Germain 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.456 (-22.29%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.
Paris Saint-Germain Predviđanje cijene (USD)
