Succinct Cijena danas

Trenutačna cijena Succinct (PROVE) danas je $ 0.5049, s promjenom od 2.87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PROVE u USD je $ 0.5049 po PROVE.

Succinct trenutačno je na #292 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 98.46M, s količinom u optjecaju od 195.00M PROVE. Tijekom posljednja 24 sata, PROVE trgovao je između $ 0.4705 (niska) i $ 0.5114 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.7260015460023572, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.4184223922367206.

U kratkoročnim performansama, PROVE se kretao +0.29% u posljednjem satu i -9.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 345.15K.

Informacije o tržištu Succinct (PROVE)

Poredak No.292 Tržišna kapitalizacija $ 98.46M Obujam (24 sata) $ 345.15K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 504.90M Količina u optjecaju 195.00M Maksimalna količina 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 Stopa optjecaja 19.50% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Succinct je $ 98.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 345.15K. Količina u optjecaju PROVE je 195.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 504.90M.