Propchain (PROPC) Informacije Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods. Službena web stranica: https://propchain.com Bijela knjiga: https://prop.com/download-whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x9ff58067Bd8D239000010c154C6983A325Df138E Kupi PROPC odmah!

Propchain (PROPC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Propchain (PROPC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.90M $ 19.90M $ 19.90M Ukupna količina: $ 63.76M $ 63.76M $ 63.76M Količina u optjecaju: $ 38.51M $ 38.51M $ 38.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 51.66M $ 51.66M $ 51.66M Povijesni maksimum: $ 5.4 $ 5.4 $ 5.4 Povijesni minimum: $ 0.3007309977264045 $ 0.3007309977264045 $ 0.3007309977264045 Trenutna cijena: $ 0.5166 $ 0.5166 $ 0.5166 Saznajte više o cijeni Propchain (PROPC)

Detaljna struktura tokena Propchain(PROPC) Detaljnije istražite kako se PROPC tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview A comprehensive review of available data sources and structured databases reveals that detailed token economics for Propchain (PROPC)—including issuance mechanism, allocation mechanism, usage and incentive mechanism, locking mechanism, and unlocking time—are not publicly disclosed or accessible as of the current date. Below is a summary of the information that could be verified: Basic Token Information Asset Name Symbol Total Supply Propchain PROPC 100,000,000 Issuance Mechanism No verifiable details are available regarding the issuance mechanism for Propchain. This includes whether the token is minted at genesis, distributed over time, or follows a fixed or dynamic issuance schedule. Allocation Mechanism No public data is available on how the total supply is allocated among stakeholders (e.g., team, investors, community, ecosystem, treasury, etc.). Usage and Incentive Mechanism No official documentation or third-party analysis could be found describing the primary use cases, utility, or incentive structures for the PROPC token within the Propchain ecosystem. Locking Mechanism No information is available regarding whether PROPC tokens can be locked, staked, or otherwise immobilized for rewards, governance, or other purposes. Unlocking Time No details are disclosed about any vesting schedules, token unlock events, or time-based release mechanisms for Propchain. Analysis and Implications Transparency Gap: The absence of public documentation on Propchain’s token economics is a significant transparency gap. For investors, users, and ecosystem participants, this lack of information increases uncertainty regarding supply dynamics, potential sell pressure, and the alignment of incentives among stakeholders.

The absence of public documentation on Propchain’s token economics is a significant transparency gap. For investors, users, and ecosystem participants, this lack of information increases uncertainty regarding supply dynamics, potential sell pressure, and the alignment of incentives among stakeholders. Best Practices: Leading projects typically publish detailed tokenomics, including allocation tables, vesting schedules, and incentive mechanisms, to foster trust and enable informed decision-making.

Leading projects typically publish detailed tokenomics, including allocation tables, vesting schedules, and incentive mechanisms, to foster trust and enable informed decision-making. Recommendation: Prospective participants should exercise caution and seek direct clarification from the Propchain team or official channels before making any investment or engagement decisions. Conclusion As of today, no detailed or structured information is available regarding the token economics of Propchain beyond its name, symbol, and total supply. This includes all aspects of issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking. Stakeholders are advised to monitor official Propchain communications for future disclosures.

Propchain (PROPC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Propchain (PROPC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROPC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROPC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROPC tokena, istražite PROPC cijenu tokena uživo!

Propchain (PROPC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PROPC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PROPC povijest cijena odmah!

PROPC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PROPC? Naša PROPC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PROPC predviđanje cijene tokena odmah!

