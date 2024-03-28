PROPC

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

ImePROPC

PoredakNo.942

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.28%

Količina u optjecaju38,513,644.40278955

Maksimalna količina100,000,000

Ukupna količina63,763,336.9999994

Stopa optjecaja0.3851%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena5.341897333509249,2024-03-28

Najniža cijena0.3007309977264045,2025-07-10

Javni blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.