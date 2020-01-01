Banana (BANANAS31) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Banana (BANANAS31), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Banana (BANANAS31) Informacije Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon. Službena web stranica: http://bananaforscale.ai/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x3d4f0513e8a29669b960f9dbca61861548a9a760 Kupi BANANAS31 odmah!

Banana (BANANAS31) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Banana (BANANAS31), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 65.14M $ 65.14M $ 65.14M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.14M $ 65.14M $ 65.14M Povijesni maksimum: $ 0.0741098 $ 0.0741098 $ 0.0741098 Povijesni minimum: $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 $ 0.000318457851005224 Trenutna cijena: $ 0.006514 $ 0.006514 $ 0.006514 Saznajte više o cijeni Banana (BANANAS31)

Banana (BANANAS31) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Banana (BANANAS31) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BANANAS31 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BANANAS31 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BANANAS31 tokena, istražite BANANAS31 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BANANAS31 Jeste li zainteresirani za dodavanje Banana (BANANAS31) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BANANAS31, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BANANAS31 na MEXC-u odmah!

Banana (BANANAS31) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BANANAS31 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BANANAS31 povijest cijena odmah!

BANANAS31 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BANANAS31? Naša BANANAS31 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BANANAS31 predviđanje cijene tokena odmah!

