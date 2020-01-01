Prom (PROM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Prom (PROM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Prom (PROM) Informacije Službena web stranica: https://prom.io/ Bijela knjiga: https://prom.io/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xfc82bb4ba86045af6f327323a46e80412b91b27d Kupi PROM odmah!

Prom (PROM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Prom (PROM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 165.11M $ 165.11M $ 165.11M Ukupna količina: $ 19.25M $ 19.25M $ 19.25M Količina u optjecaju: $ 18.25M $ 18.25M $ 18.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 174.15M $ 174.15M $ 174.15M Povijesni maksimum: $ 10.639 $ 10.639 $ 10.639 Povijesni minimum: $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 $ 0.100493014529 Trenutna cijena: $ 9.047 $ 9.047 $ 9.047 Saznajte više o cijeni Prom (PROM)

Prom (PROM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Prom (PROM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PROM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PROM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PROM tokena, istražite PROM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PROM Jeste li zainteresirani za dodavanje Prom (PROM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PROM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PROM na MEXC-u odmah!

Prom (PROM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PROM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PROM povijest cijena odmah!

PROM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PROM? Naša PROM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PROM predviđanje cijene tokena odmah!

