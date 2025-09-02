Više o PROM

Prom Logotip

Prom Cijena(PROM)

1 PROM u USD cijena uživo:

$9.289
+0.71%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Prom (PROM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:28:58 (UTC+8)

Prom (PROM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 8.975
24-satna najniža cijena
$ 9.315
24-satna najviša cijena

$ 8.975
$ 9.315
$ 106.12267147
$ 0.100493014529
+0.32%

+0.71%

+0.77%

+0.77%

Prom (PROM) cijena u stvarnom vremenu je $ 9.289. Tijekom protekla 24 sata, PROMtrgovalo je između najniže cijene $ 8.975 i najviše cijene $ 9.315, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PROM je $ 106.12267147, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.100493014529.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PROM se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +0.71% u posljednjih 24 sata i +0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Prom (PROM)

No.258

$ 169.52M
$ 76.39K
$ 178.81M
18.25M
19,250,000
19,250,000
94.80%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Prom je $ 169.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 76.39K. Količina u optjecaju PROM je 18.25M, s ukupnom količinom od 19250000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 178.81M.

Prom (PROM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Prom za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.06549+0.71%
30 dana$ +0.957+11.48%
60 dana$ +2.121+29.58%
90 dana$ +3.953+74.08%
Prom promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PROM od $ +0.06549 (+0.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Prom 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.957 (+11.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Prom 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PROM od $ +2.121 (+29.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Prom 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +3.953 (+74.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Prom (PROM)?

Pogledajte Prom stranicu Povijest cijena sada.

Što je Prom (PROM)

Prom dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Prom ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PROM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Prom na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Prom učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Prom Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Prom (PROM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Prom (PROM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Prom.

Provjerite Prom predviđanje cijene sada!

Prom (PROM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Prom (PROM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PROM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Prom (PROM)

Tražiš kako kupiti Prom? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Prom na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PROM u lokalnim valutama

1 Prom(PROM) u VND
244,440.035
1 Prom(PROM) u AUD
A$14.11928
1 Prom(PROM) u GBP
6.78097
1 Prom(PROM) u EUR
7.89565
1 Prom(PROM) u USD
$9.289
1 Prom(PROM) u MYR
RM39.19958
1 Prom(PROM) u TRY
382.14946
1 Prom(PROM) u JPY
¥1,365.483
1 Prom(PROM) u ARS
ARS$12,794.76149
1 Prom(PROM) u RUB
748.41473
1 Prom(PROM) u INR
817.33911
1 Prom(PROM) u IDR
Rp152,278.66416
1 Prom(PROM) u KRW
12,955.3683
1 Prom(PROM) u PHP
530.58768
1 Prom(PROM) u EGP
￡E.450.79517
1 Prom(PROM) u BRL
R$50.43927
1 Prom(PROM) u CAD
C$12.72593
1 Prom(PROM) u BDT
1,128.89217
1 Prom(PROM) u NGN
14,225.08171
1 Prom(PROM) u COP
$37,305.18134
1 Prom(PROM) u ZAR
R.163.4864
1 Prom(PROM) u UAH
384.28593
1 Prom(PROM) u VES
Bs1,356.194
1 Prom(PROM) u CLP
$9,010.33
1 Prom(PROM) u PKR
Rs2,632.13104
1 Prom(PROM) u KZT
4,999.43269
1 Prom(PROM) u THB
฿299.94181
1 Prom(PROM) u TWD
NT$284.42918
1 Prom(PROM) u AED
د.إ34.09063
1 Prom(PROM) u CHF
Fr7.4312
1 Prom(PROM) u HKD
HK$72.36131
1 Prom(PROM) u AMD
֏3,550.81314
1 Prom(PROM) u MAD
.د.م83.41522
1 Prom(PROM) u MXN
$173.14696
1 Prom(PROM) u SAR
ريال34.83375
1 Prom(PROM) u PLN
33.71907
1 Prom(PROM) u RON
лв40.22137
1 Prom(PROM) u SEK
kr87.13082
1 Prom(PROM) u BGN
лв15.51263
1 Prom(PROM) u HUF
Ft3,133.92282
1 Prom(PROM) u CZK
193.67565
1 Prom(PROM) u KWD
د.ك2.833145
1 Prom(PROM) u ILS
31.11815
1 Prom(PROM) u AOA
Kz8,467.57373
1 Prom(PROM) u BHD
.د.ب3.492664
1 Prom(PROM) u BMD
$9.289
1 Prom(PROM) u DKK
kr59.17093
1 Prom(PROM) u HNL
L243.00024
1 Prom(PROM) u MUR
425.4362
1 Prom(PROM) u NAD
$163.11484
1 Prom(PROM) u NOK
kr92.79711
1 Prom(PROM) u NZD
$15.69841
1 Prom(PROM) u PAB
B/.9.289
1 Prom(PROM) u PGK
K39.29247
1 Prom(PROM) u QAR
ر.ق33.81196
1 Prom(PROM) u RSD
дин.929.08578

Prom Resurs

Za dublje razumijevanje Prom, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Prom web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Prom

Koliko Prom (PROM) vrijedi danas?
Cijena PROM uživo u USD je 9.289 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PROM u USD?
Trenutačna cijena PROM u USD je $ 9.289. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Prom?
Tržišna kapitalizacija za PROM je $ 169.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PROM?
Količina u optjecaju za PROM je 18.25M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PROM?
PROM je postigao ATH cijenu od 106.12267147 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PROM?
PROM je vidio ATL cijenu od 0.100493014529 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PROM?
24-satni obujam trgovanja za PROM je $ 76.39K USD.
Hoće li PROM još narasti ove godine?
PROM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PROM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Prom (PROM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

