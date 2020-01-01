Zebec Network (ZBCN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zebec Network (ZBCN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zebec Network (ZBCN) Informacije ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. Službena web stranica: https://zebec.io/ Bijela knjiga: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU

Zebec Network (ZBCN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zebec Network (ZBCN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 364.05M $ 364.05M $ 364.05M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 90.91B $ 90.91B $ 90.91B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 400.44M $ 400.44M $ 400.44M Povijesni maksimum: $ 0.0071973 $ 0.0071973 $ 0.0071973 Povijesni minimum: $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 Trenutna cijena: $ 0.0040044 $ 0.0040044 $ 0.0040044 Saznajte više o cijeni Zebec Network (ZBCN)

Zebec Network (ZBCN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zebec Network (ZBCN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZBCN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZBCN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZBCN tokena, istražite ZBCN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ZBCN Jeste li zainteresirani za dodavanje Zebec Network (ZBCN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ZBCN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Zebec Network (ZBCN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ZBCN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ZBCN povijest cijena odmah!

ZBCN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ZBCN? Naša ZBCN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ZBCN predviđanje cijene tokena odmah!

