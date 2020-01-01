Portal (PORTAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Portal (PORTAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Portal (PORTAL) Informacije The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience. Službena web stranica: https://www.portalgaming.com/ Bijela knjiga: https://portalcoin.xyz/whitepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/FMQjDvT1GztVxdvYgMBEde4L54fftFGx9m5GmbqeJGM5 Kupi PORTAL odmah!

Portal (PORTAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Portal (PORTAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.80M $ 23.80M $ 23.80M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 580.07M $ 580.07M $ 580.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.03M $ 41.03M $ 41.03M Povijesni maksimum: $ 5 $ 5 $ 5 Povijesni minimum: $ 0.026983483270803774 $ 0.026983483270803774 $ 0.026983483270803774 Trenutna cijena: $ 0.04103 $ 0.04103 $ 0.04103 Saznajte više o cijeni Portal (PORTAL)

Portal (PORTAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Portal (PORTAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PORTAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PORTAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PORTAL tokena, istražite PORTAL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PORTAL Jeste li zainteresirani za dodavanje Portal (PORTAL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PORTAL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PORTAL na MEXC-u odmah!

Portal (PORTAL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PORTAL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PORTAL povijest cijena odmah!

PORTAL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PORTAL? Naša PORTAL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PORTAL predviđanje cijene tokena odmah!

