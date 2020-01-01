PepeFork (PORK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PepeFork (PORK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PepeFork (PORK) Informacije PepeFork is a meme coin on Ethereum. Službena web stranica: https://www.pond0x.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xb9f599ce614Feb2e1BBe58F180F370D05b39344E Kupi PORK odmah!

PepeFork (PORK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PepeFork (PORK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.67M $ 17.67M $ 17.67M Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 407.62T $ 407.62T $ 407.62T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 18.23M $ 18.23M $ 18.23M Povijesni maksimum: $ 0.0000009099 $ 0.0000009099 $ 0.0000009099 Povijesni minimum: $ 0.000000000222312258 $ 0.000000000222312258 $ 0.000000000222312258 Trenutna cijena: $ 0.00000004334 $ 0.00000004334 $ 0.00000004334 Saznajte više o cijeni PepeFork (PORK)

PepeFork (PORK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PepeFork (PORK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PORK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PORK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PORK tokena, istražite PORK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PORK Jeste li zainteresirani za dodavanje PepeFork (PORK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PORK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PORK na MEXC-u odmah!

PepeFork (PORK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PORK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PORK povijest cijena odmah!

PORK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PORK? Naša PORK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PORK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!