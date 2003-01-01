POPCAT (POPCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u POPCAT (POPCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

POPCAT (POPCAT) Informacije Popcat is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://www.popcatsolana.xyz/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/7GCihgDB8fe6KNjn2MYtkzZcRjQy3t9GHdC8uHYmW2hr Kupi POPCAT odmah!

POPCAT (POPCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za POPCAT (POPCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 235.88M $ 235.88M $ 235.88M Ukupna količina: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M Količina u optjecaju: $ 979.97M $ 979.97M $ 979.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 235.88M $ 235.88M $ 235.88M Povijesni maksimum: $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 Povijesni minimum: $ 0.000008429262052485 $ 0.000008429262052485 $ 0.000008429262052485 Trenutna cijena: $ 0.2407 $ 0.2407 $ 0.2407 Saznajte više o cijeni POPCAT (POPCAT)

Detaljna struktura tokena POPCAT(POPCAT) Detaljnije istražite kako se POPCAT tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Popcat (SOL) is a memecoin on the Solana blockchain. As of the latest available research, detailed technical documentation on its token economics is limited compared to more established projects. However, based on the most relevant and up-to-date analysis, here is a comprehensive breakdown of its token economics, structured according to your requested categories: Issuance Mechanism Popcat (SOL) was launched as a memecoin on Solana.

The specific issuance mechanism (e.g., whether it was a fair launch, presale, or airdrop) is not detailed in the available research. Memecoins on Solana often use fair launch or community-driven distribution, but without explicit documentation, the exact method for Popcat cannot be confirmed. Allocation Mechanism No official allocation table or breakdown is available in the current research corpus.

Typically, memecoins may allocate tokens to liquidity pools, community incentives, and sometimes to the team or early contributors, but for Popcat, the precise allocation percentages and categories are not disclosed in the available sources. Usage and Incentive Mechanism Market Activity Driven:

Popcat’s market performance is highly correlated with the influx of new buyers and trading activity on decentralized exchanges (DEXs). Spikes in market cap and trading volume are primarily driven by new participants entering the market.

As a memecoin, Popcat’s primary use is speculative trading. There is no evidence of additional utility such as governance, staking, or protocol-level incentives.

The token’s growth and local market tops are strongly influenced by community engagement and the onboarding of new users, rather than recurring user activity or protocol incentives. Locking Mechanism No Locking or Vesting Mechanism Documented:

There is no evidence of a formal token locking or vesting schedule for Popcat. This is typical for many memecoins, which often have fully liquid supplies from launch to encourage trading and viral adoption. Unlocking Time No Scheduled Unlocks:

Since there is no documented locking or vesting, there are no scheduled unlocks for Popcat tokens. Summary Table Mechanism Details Issuance Not explicitly documented; likely fair launch or community-driven Allocation No official breakdown available Usage & Incentives Speculative trading; market activity driven by new buyers Locking No formal locking or vesting mechanism Unlocking No scheduled unlocks; supply likely fully liquid from launch Analysis and Implications Market Dependency:

Popcat’s value and activity are highly dependent on continuous onboarding of new users. This creates a volatile environment where price and market cap can spike rapidly with new interest but may decline just as quickly if momentum fades.

The absence of staking, governance, or protocol-level incentives means Popcat’s appeal is almost entirely community- and meme-driven. This can lead to rapid cycles of hype and decline.

The lack of vesting or lock-up periods means there is no supply-side restriction to dampen volatility, which can be both an advantage (liquidity, accessibility) and a risk (potential for large dumps). Limitations Transparency:

The lack of a published whitepaper or detailed tokenomics documentation limits the ability to provide a more granular analysis.

As with most memecoins, Popcat’s economics are less about structured incentives and more about viral community engagement and speculative trading. Actionable Insight:

If you are considering participating in Popcat (SOL), be aware that its economics are typical of memecoins: high risk, high volatility, and driven by community sentiment rather than fundamental utility or structured incentives. Always conduct further due diligence and be cautious of the risks associated with such assets.

POPCAT (POPCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike POPCAT (POPCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POPCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POPCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POPCAT tokena, istražite POPCAT cijenu tokena uživo!

POPCAT (POPCAT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena POPCAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

POPCAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide POPCAT? Naša POPCAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

