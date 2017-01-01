DAO Maker (DAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DAO Maker (DAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DAO Maker (DAO) Informacije DAO Maker is a platform that aims to redefine venture capital for the masses, by providing scalable technologies and funding support to tokenized startups. This venture capital fund was first conceptualized in 2017. It has since evolved to create low turnout frameworks, which has enabled many retail investors and individuals to become active in venture capital. When funding through DAO Maker, the risks for both parties – the investors and the startups – are significantly reduced. Službena web stranica: https://daomaker.com/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1tPRMktnros6ifJLfvQkrT6mAmEJvUufT/view Istraživač blokova: https://solscan.io/token/85aM5XJhdDeUw4MbGKM56zmWnsRyh76zUVut97uPjiCg Kupi DAO odmah!

DAO Maker (DAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DAO Maker (DAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.67M $ 23.67M $ 23.67M Ukupna količina: $ 278.67M $ 278.67M $ 278.67M Količina u optjecaju: $ 202.86M $ 202.86M $ 202.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.52M $ 32.52M $ 32.52M Povijesni maksimum: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Povijesni minimum: $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 $ 0.10402367680053178 Trenutna cijena: $ 0.1167 $ 0.1167 $ 0.1167 Saznajte više o cijeni DAO Maker (DAO)

DAO Maker (DAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DAO Maker (DAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DAO tokena, istražite DAO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DAO Jeste li zainteresirani za dodavanje DAO Maker (DAO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DAO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DAO na MEXC-u odmah!

DAO Maker (DAO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DAO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DAO povijest cijena odmah!

DAO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DAO? Naša DAO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DAO predviđanje cijene tokena odmah!

