Više o POPCAT

POPCAT Informacije o cijeni

POPCAT Službena web stranica

POPCAT Tokenomija

POPCAT Prognoza cijena

POPCAT Povijest

Vodič za kupnju POPCAT

Konverter POPCAT u fiducijarnu valutu

POPCAT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

POPCAT Logotip

POPCAT Cijena(POPCAT)

1 POPCAT u USD cijena uživo:

$0.2366
$0.2366$0.2366
-1.33%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena POPCAT (POPCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:07:56 (UTC+8)

POPCAT (POPCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2281
$ 0.2281$ 0.2281
24-satna najniža cijena
$ 0.2574
$ 0.2574$ 0.2574
24-satna najviša cijena

$ 0.2281
$ 0.2281$ 0.2281

$ 0.2574
$ 0.2574$ 0.2574

$ 2.067410259204997
$ 2.067410259204997$ 2.067410259204997

$ 0.000008429262052485
$ 0.000008429262052485$ 0.000008429262052485

+0.85%

-1.32%

-6.89%

-6.89%

POPCAT (POPCAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2365. Tijekom protekla 24 sata, POPCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2281 i najviše cijene $ 0.2574, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POPCAT je $ 2.067410259204997, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000008429262052485.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POPCAT se promijenio za +0.85% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -6.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu POPCAT (POPCAT)

No.175

$ 231.76M
$ 231.76M$ 231.76M

$ 3.92M
$ 3.92M$ 3.92M

$ 231.76M
$ 231.76M$ 231.76M

979.97M
979.97M 979.97M

979,973,220.96
979,973,220.96 979,973,220.96

979,973,220.96
979,973,220.96 979,973,220.96

99.99%

0.01%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija POPCAT je $ 231.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.92M. Količina u optjecaju POPCAT je 979.97M, s ukupnom količinom od 979973220.96. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 231.76M.

POPCAT (POPCAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena POPCAT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003189-1.32%
30 dana$ -0.0518-17.97%
60 dana$ -0.0824-25.84%
90 dana$ -0.1357-36.46%
POPCAT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u POPCAT od $ -0.003189 (-1.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

POPCAT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0518 (-17.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

POPCAT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POPCAT od $ -0.0824 (-25.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

POPCAT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1357 (-36.46%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena POPCAT (POPCAT)?

Pogledajte POPCAT stranicu Povijest cijena sada.

Što je POPCAT (POPCAT)

Popcat is a meme coin on the Solana chain.

POPCAT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje POPCAT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti POPCAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o POPCAT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje POPCAT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

POPCAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će POPCAT (POPCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših POPCAT (POPCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za POPCAT.

Provjerite POPCAT predviđanje cijene sada!

POPCAT (POPCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike POPCAT (POPCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POPCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti POPCAT (POPCAT)

Tražiš kako kupiti POPCAT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti POPCAT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

POPCAT u lokalnim valutama

1 POPCAT(POPCAT) u VND
6,223.4975
1 POPCAT(POPCAT) u AUD
A$0.35948
1 POPCAT(POPCAT) u GBP
0.172645
1 POPCAT(POPCAT) u EUR
0.201025
1 POPCAT(POPCAT) u USD
$0.2365
1 POPCAT(POPCAT) u MYR
RM0.99803
1 POPCAT(POPCAT) u TRY
9.72961
1 POPCAT(POPCAT) u JPY
¥34.7655
1 POPCAT(POPCAT) u ARS
ARS$325.757465
1 POPCAT(POPCAT) u RUB
19.05717
1 POPCAT(POPCAT) u INR
20.82619
1 POPCAT(POPCAT) u IDR
Rp3,877.04856
1 POPCAT(POPCAT) u KRW
329.84655
1 POPCAT(POPCAT) u PHP
13.511245
1 POPCAT(POPCAT) u EGP
￡E.11.477345
1 POPCAT(POPCAT) u BRL
R$1.284195
1 POPCAT(POPCAT) u CAD
C$0.324005
1 POPCAT(POPCAT) u BDT
28.741845
1 POPCAT(POPCAT) u NGN
362.173735
1 POPCAT(POPCAT) u COP
$949.79819
1 POPCAT(POPCAT) u ZAR
R.4.1624
1 POPCAT(POPCAT) u UAH
9.798195
1 POPCAT(POPCAT) u VES
Bs34.529
1 POPCAT(POPCAT) u CLP
$228.932
1 POPCAT(POPCAT) u PKR
Rs67.10924
1 POPCAT(POPCAT) u KZT
127.49242
1 POPCAT(POPCAT) u THB
฿7.641315
1 POPCAT(POPCAT) u TWD
NT$7.24636
1 POPCAT(POPCAT) u AED
د.إ0.867955
1 POPCAT(POPCAT) u CHF
Fr0.1892
1 POPCAT(POPCAT) u HKD
HK$1.842335
1 POPCAT(POPCAT) u AMD
֏90.473075
1 POPCAT(POPCAT) u MAD
.د.م2.12377
1 POPCAT(POPCAT) u MXN
$4.410725
1 POPCAT(POPCAT) u SAR
ريال0.886875
1 POPCAT(POPCAT) u PLN
0.86086
1 POPCAT(POPCAT) u RON
лв1.024045
1 POPCAT(POPCAT) u SEK
kr2.220735
1 POPCAT(POPCAT) u BGN
лв0.394955
1 POPCAT(POPCAT) u HUF
Ft79.87078
1 POPCAT(POPCAT) u CZK
4.935755
1 POPCAT(POPCAT) u KWD
د.ك0.0721325
1 POPCAT(POPCAT) u ILS
0.792275
1 POPCAT(POPCAT) u AOA
Kz215.586305
1 POPCAT(POPCAT) u BHD
.د.ب0.0891605
1 POPCAT(POPCAT) u BMD
$0.2365
1 POPCAT(POPCAT) u DKK
kr1.506505
1 POPCAT(POPCAT) u HNL
L6.198665
1 POPCAT(POPCAT) u MUR
10.8317
1 POPCAT(POPCAT) u NAD
$4.1624
1 POPCAT(POPCAT) u NOK
kr2.362635
1 POPCAT(POPCAT) u NZD
$0.399685
1 POPCAT(POPCAT) u PAB
B/.0.2365
1 POPCAT(POPCAT) u PGK
K1.000395
1 POPCAT(POPCAT) u QAR
ر.ق0.863225
1 POPCAT(POPCAT) u RSD
дин.23.680745

POPCAT Resurs

Za dublje razumijevanje POPCAT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena POPCAT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o POPCAT

Koliko POPCAT (POPCAT) vrijedi danas?
Cijena POPCAT uživo u USD je 0.2365 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POPCAT u USD?
Trenutačna cijena POPCAT u USD je $ 0.2365. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija POPCAT?
Tržišna kapitalizacija za POPCAT je $ 231.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POPCAT?
Količina u optjecaju za POPCAT je 979.97M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POPCAT?
POPCAT je postigao ATH cijenu od 2.067410259204997 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POPCAT?
POPCAT je vidio ATL cijenu od 0.000008429262052485 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POPCAT?
24-satni obujam trgovanja za POPCAT je $ 3.92M USD.
Hoće li POPCAT još narasti ove godine?
POPCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POPCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:07:56 (UTC+8)

POPCAT (POPCAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

POPCAT u USD kalkulator

Iznos

POPCAT
POPCAT
USD
USD

1 POPCAT = 0.2365 USD

Trgujte POPCAT

POPCATUSDC
$0.2366
$0.2366$0.2366
-1.49%
POPCATUSDT
$0.2366
$0.2366$0.2366
-1.37%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine