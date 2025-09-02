Više o POND

Marlin POND Cijena(POND)

1 POND u USD cijena uživo:

$0.00822
$0.00822$0.00822
+0.39%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Marlin POND (POND)
Marlin POND (POND) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.38450229
$ 0.38450229$ 0.38450229

$ 0.006417827512672913
$ 0.006417827512672913$ 0.006417827512672913

+0.53%

+0.39%

-5.93%

-5.93%

Marlin POND (POND) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00822. Tijekom protekla 24 sata, PONDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.008058 i najviše cijene $ 0.008656, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POND je $ 0.38450229, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006417827512672913.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POND se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, +0.39% u posljednjih 24 sata i -5.93% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Marlin POND (POND)

No.462

$ 67.41M
$ 67.41M$ 67.41M

$ 484.09K
$ 484.09K$ 484.09K

$ 82.20M
$ 82.20M$ 82.20M

8.20B
8.20B 8.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marlin POND je $ 67.41M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 484.09K. Količina u optjecaju POND je 8.20B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 82.20M.

Marlin POND (POND) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Marlin POND za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00003193+0.39%
30 dana$ +0.000472+6.09%
60 dana$ +0.000275+3.46%
90 dana$ -0.001238-13.09%
Marlin POND promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u POND od $ +0.00003193 (+0.39%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Marlin POND 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000472 (+6.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Marlin POND 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POND od $ +0.000275 (+3.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Marlin POND 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001238 (-13.09%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Marlin POND (POND)?

Pogledajte Marlin POND stranicu Povijest cijena sada.

Što je Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Marlin POND ulaganjima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti POND dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Marlin POND na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Marlin POND učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Marlin POND Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Marlin POND (POND) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Marlin POND (POND) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Marlin POND.

Provjerite Marlin POND predviđanje cijene sada!

Marlin POND (POND) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Marlin POND (POND) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POND opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Marlin POND (POND)

Tražiš kako kupiti Marlin POND? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Marlin POND na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

POND u lokalnim valutama

1 Marlin POND(POND) u VND
216.3093
1 Marlin POND(POND) u AUD
A$0.0124944
1 Marlin POND(POND) u GBP
0.0060006
1 Marlin POND(POND) u EUR
0.006987
1 Marlin POND(POND) u USD
$0.00822
1 Marlin POND(POND) u MYR
RM0.0346884
1 Marlin POND(POND) u TRY
0.338253
1 Marlin POND(POND) u JPY
¥1.20834
1 Marlin POND(POND) u ARS
ARS$11.3223102
1 Marlin POND(POND) u RUB
0.6622854
1 Marlin POND(POND) u INR
0.7243464
1 Marlin POND(POND) u IDR
Rp134.7540768
1 Marlin POND(POND) u KRW
11.448405
1 Marlin POND(POND) u PHP
0.4704306
1 Marlin POND(POND) u EGP
￡E.0.3989166
1 Marlin POND(POND) u BRL
R$0.0446346
1 Marlin POND(POND) u CAD
C$0.0112614
1 Marlin POND(POND) u BDT
1.000785
1 Marlin POND(POND) u NGN
12.6073428
1 Marlin POND(POND) u COP
$33.0120132
1 Marlin POND(POND) u ZAR
R.0.1447542
1 Marlin POND(POND) u UAH
0.340719
1 Marlin POND(POND) u VES
Bs1.20012
1 Marlin POND(POND) u CLP
$7.95696
1 Marlin POND(POND) u PKR
Rs2.3331648
1 Marlin POND(POND) u KZT
4.4336214
1 Marlin POND(POND) u THB
฿0.2651772
1 Marlin POND(POND) u TWD
NT$0.251943
1 Marlin POND(POND) u AED
د.إ0.0301674
1 Marlin POND(POND) u CHF
Fr0.006576
1 Marlin POND(POND) u HKD
HK$0.0640338
1 Marlin POND(POND) u AMD
֏3.144561
1 Marlin POND(POND) u MAD
.د.م0.07398
1 Marlin POND(POND) u MXN
$0.153303
1 Marlin POND(POND) u SAR
ريال0.030825
1 Marlin POND(POND) u PLN
0.0299208
1 Marlin POND(POND) u RON
лв0.0355926
1 Marlin POND(POND) u SEK
kr0.0771858
1 Marlin POND(POND) u BGN
лв0.0137274
1 Marlin POND(POND) u HUF
Ft2.7760584
1 Marlin POND(POND) u CZK
0.1714692
1 Marlin POND(POND) u KWD
د.ك0.0025071
1 Marlin POND(POND) u ILS
0.027537
1 Marlin POND(POND) u AOA
Kz7.4931054
1 Marlin POND(POND) u BHD
.د.ب0.00309894
1 Marlin POND(POND) u BMD
$0.00822
1 Marlin POND(POND) u DKK
kr0.0523614
1 Marlin POND(POND) u HNL
L0.2154462
1 Marlin POND(POND) u MUR
0.376476
1 Marlin POND(POND) u NAD
$0.144672
1 Marlin POND(POND) u NOK
kr0.0821178
1 Marlin POND(POND) u NZD
$0.0138918
1 Marlin POND(POND) u PAB
B/.0.00822
1 Marlin POND(POND) u PGK
K0.0347706
1 Marlin POND(POND) u QAR
ر.ق0.030003
1 Marlin POND(POND) u RSD
дин.0.8229864

Marlin POND Resurs

Za dublje razumijevanje Marlin POND, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Marlin POND web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Marlin POND

Koliko Marlin POND (POND) vrijedi danas?
Cijena POND uživo u USD je 0.00822 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POND u USD?
Trenutačna cijena POND u USD je $ 0.00822. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Marlin POND?
Tržišna kapitalizacija za POND je $ 67.41M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POND?
Količina u optjecaju za POND je 8.20B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POND?
POND je postigao ATH cijenu od 0.38450229 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POND?
POND je vidio ATL cijenu od 0.006417827512672913 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POND?
24-satni obujam trgovanja za POND je $ 484.09K USD.
Hoće li POND još narasti ove godine?
POND mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POND predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.

