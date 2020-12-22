Marlin POND (POND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Marlin POND (POND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Marlin POND (POND) Informacije Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 Službena web stranica: https://www.marlin.org Bijela knjiga: https://docs.marlin.org Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c Kupi POND odmah!

Marlin POND (POND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Marlin POND (POND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 66.43M $ 66.43M $ 66.43M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 8.20B $ 8.20B $ 8.20B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 81.00M $ 81.00M $ 81.00M Povijesni maksimum: $ 0.308957 $ 0.308957 $ 0.308957 Povijesni minimum: $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 Trenutna cijena: $ 0.0081 $ 0.0081 $ 0.0081 Saznajte više o cijeni Marlin POND (POND)

Marlin POND (POND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Marlin POND (POND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POND tokena, istražite POND cijenu tokena uživo!

Marlin POND (POND) Povijest cijena Analiza povijesti cijena POND pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite POND povijest cijena odmah!

POND Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide POND? Naša POND stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte POND predviđanje cijene tokena odmah!

