1 PLB u USD cijena uživo:

$0.6073
$0.6073$0.6073
USD
Grafikon aktualnih cijena Paladeum (PLB)
Paladeum (PLB) Informacije o cijeni (USD)

Paladeum (PLB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.6068. Tijekom protekla 24 sata, PLBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.6029 i najviše cijene $ 0.6454, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLB je $ 2.6526486093562864, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.35504066971432435.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLB se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -2.22% u posljednjih 24 sata i +2.34% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Paladeum (PLB)

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 195.46K
$ 195.46K$ 195.46K

$ 606.80M
$ 606.80M$ 606.80M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

PLB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paladeum je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 195.46K. Količina u optjecaju PLB je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 606.80M.

Paladeum (PLB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Paladeum za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.013788-2.22%
30 dana$ -0.0263-4.16%
60 dana$ -0.145-19.29%
90 dana$ -0.1923-24.07%
Paladeum promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PLB od $ -0.013788 (-2.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Paladeum 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0263 (-4.16%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Paladeum 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PLB od $ -0.145 (-19.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Paladeum 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1923 (-24.07%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Paladeum (PLB)?

Pogledajte Paladeum stranicu Povijest cijena sada.

Što je Paladeum (PLB)

Paladeum solves the scalability problem of offline banks as a banking platform for electronic money and protection services using blockchain technology. The traditional banking system is far from the spirit of Web 3.0, Paladeum will reform the current unfair banking system to provide an equal system for all.

Paladeum dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Paladeum ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PLB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Paladeum na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Paladeum učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Paladeum Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Paladeum (PLB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Paladeum (PLB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Paladeum.

Provjerite Paladeum predviđanje cijene sada!

Paladeum (PLB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Paladeum (PLB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Paladeum (PLB)

Tražiš kako kupiti Paladeum? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Paladeum na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PLB u lokalnim valutama

1 Paladeum(PLB) u VND
15,967.942
1 Paladeum(PLB) u AUD
A$0.922336
1 Paladeum(PLB) u GBP
0.442964
1 Paladeum(PLB) u EUR
0.51578
1 Paladeum(PLB) u USD
$0.6068
1 Paladeum(PLB) u MYR
RM2.560696
1 Paladeum(PLB) u TRY
24.96982
1 Paladeum(PLB) u JPY
¥89.1996
1 Paladeum(PLB) u ARS
ARS$835.812388
1 Paladeum(PLB) u RUB
48.889876
1 Paladeum(PLB) u INR
53.471216
1 Paladeum(PLB) u IDR
Rp9,947.539392
1 Paladeum(PLB) u KRW
845.1207
1 Paladeum(PLB) u PHP
34.727164
1 Paladeum(PLB) u EGP
￡E.29.448004
1 Paladeum(PLB) u BRL
R$3.294924
1 Paladeum(PLB) u CAD
C$0.831316
1 Paladeum(PLB) u BDT
73.8779
1 Paladeum(PLB) u NGN
930.673432
1 Paladeum(PLB) u COP
$2,436.945208
1 Paladeum(PLB) u ZAR
R.10.685748
1 Paladeum(PLB) u UAH
25.15186
1 Paladeum(PLB) u VES
Bs88.5928
1 Paladeum(PLB) u CLP
$587.3824
1 Paladeum(PLB) u PKR
Rs172.234112
1 Paladeum(PLB) u KZT
327.289716
1 Paladeum(PLB) u THB
฿19.575368
1 Paladeum(PLB) u TWD
NT$18.59842
1 Paladeum(PLB) u AED
د.إ2.226956
1 Paladeum(PLB) u CHF
Fr0.48544
1 Paladeum(PLB) u HKD
HK$4.726972
1 Paladeum(PLB) u AMD
֏232.13134
1 Paladeum(PLB) u MAD
.د.م5.4612
1 Paladeum(PLB) u MXN
$11.31682
1 Paladeum(PLB) u SAR
ريال2.2755
1 Paladeum(PLB) u PLN
2.208752
1 Paladeum(PLB) u RON
лв2.627444
1 Paladeum(PLB) u SEK
kr5.697852
1 Paladeum(PLB) u BGN
лв1.013356
1 Paladeum(PLB) u HUF
Ft204.928496
1 Paladeum(PLB) u CZK
12.657848
1 Paladeum(PLB) u KWD
د.ك0.185074
1 Paladeum(PLB) u ILS
2.03278
1 Paladeum(PLB) u AOA
Kz553.140676
1 Paladeum(PLB) u BHD
.د.ب0.2287636
1 Paladeum(PLB) u BMD
$0.6068
1 Paladeum(PLB) u DKK
kr3.865316
1 Paladeum(PLB) u HNL
L15.904228
1 Paladeum(PLB) u MUR
27.79144
1 Paladeum(PLB) u NAD
$10.67968
1 Paladeum(PLB) u NOK
kr6.061932
1 Paladeum(PLB) u NZD
$1.025492
1 Paladeum(PLB) u PAB
B/.0.6068
1 Paladeum(PLB) u PGK
K2.566764
1 Paladeum(PLB) u QAR
ر.ق2.21482
1 Paladeum(PLB) u RSD
дин.60.752816

Za dublje razumijevanje Paladeum, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Paladeum web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Paladeum

Koliko Paladeum (PLB) vrijedi danas?
Cijena PLB uživo u USD je 0.6068 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLB u USD?
Trenutačna cijena PLB u USD je $ 0.6068. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Paladeum?
Tržišna kapitalizacija za PLB je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLB?
Količina u optjecaju za PLB je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLB?
PLB je postigao ATH cijenu od 2.6526486093562864 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLB?
PLB je vidio ATL cijenu od 0.35504066971432435 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLB?
24-satni obujam trgovanja za PLB je $ 195.46K USD.
Hoće li PLB još narasti ove godine?
PLB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
