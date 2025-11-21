Pipe Network (PIPE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Pipe Network (PIPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 10:47:54 (UTC+8)
Pipe Network (PIPE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pipe Network (PIPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 70.32M
$ 70.32M$ 70.32M
Povijesni maksimum:
$ 0.3618
$ 0.3618$ 0.3618
Povijesni minimum:
$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619
Trenutna cijena:
$ 0.07032
$ 0.07032$ 0.07032

Pipe Network (PIPE) Informacije

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Službena web stranica:
https://pipe.network/
Bijela knjiga:
https://docs.pipe.network/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

Pipe Network (PIPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Pipe Network (PIPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PIPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PIPE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PIPE tokena, istražite PIPE cijenu tokena uživo!

