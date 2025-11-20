Pipe Network Cijena danas

Trenutačna cijena Pipe Network (PIPE) danas je $ 0.07321, s promjenom od 2.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PIPE u USD je $ 0.07321 po PIPE.

Pipe Network trenutačno je na #1185 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7.32M, s količinom u optjecaju od 100.00M PIPE. Tijekom posljednja 24 sata, PIPE trgovao je između $ 0.07259 (niska) i $ 0.07849 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.34291515733046557, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.05288812467524619.

U kratkoročnim performansama, PIPE se kretao +0.21% u posljednjem satu i -5.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.91K.

Informacije o tržištu Pipe Network (PIPE)

Poredak No.1185 Tržišna kapitalizacija $ 7.32M Obujam (24 sata) $ 56.91K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.21M Količina u optjecaju 100.00M Maksimalna količina 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 Stopa optjecaja 10.00% Javni blockchain SOL

