ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomika

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ConstitutionDAO (PEOPLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

ConstitutionDAO (PEOPLE) Informacije

ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction.

Službena web stranica:
https://www.constitutiondao.com/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ConstitutionDAO (PEOPLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 92.80M
$ 92.80M$ 92.80M
Ukupna količina:
$ 5.06B
$ 5.06B$ 5.06B
Količina u optjecaju:
$ 5.06B
$ 5.06B$ 5.06B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 92.80M
$ 92.80M$ 92.80M
Povijesni maksimum:
$ 0.18699
$ 0.18699$ 0.18699
Povijesni minimum:
$ 0.000709875438770561
$ 0.000709875438770561$ 0.000709875438770561
Trenutna cijena:
$ 0.01834
$ 0.01834$ 0.01834

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ConstitutionDAO (PEOPLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PEOPLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PEOPLE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PEOPLE tokena, istražite PEOPLE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PEOPLE

Jeste li zainteresirani za dodavanje ConstitutionDAO (PEOPLE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PEOPLE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

ConstitutionDAO (PEOPLE) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PEOPLE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PEOPLE Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PEOPLE? Naša PEOPLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.