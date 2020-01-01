ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ConstitutionDAO (PEOPLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ConstitutionDAO (PEOPLE) Informacije ConsitutionDAO's goal was to win an auction for a rare copy of the US Constitution at Sothby's, and called to the crypto world for contributions. Constitution DAO quickly attracted 17437 contributors, and raised over 47 million dollars. PEOPLE is the token that ConstitutionDAO gave to its contributors, and has become a community-owned token after it has failed to win the auction. Službena web stranica: https://www.constitutiondao.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/CobcsUrt3p91FwvULYKorQejgsm5HoQdv5T8RUZ6PnLA Kupi PEOPLE odmah!

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ConstitutionDAO (PEOPLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 92.80M $ 92.80M $ 92.80M Ukupna količina: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B Količina u optjecaju: $ 5.06B $ 5.06B $ 5.06B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 92.80M $ 92.80M $ 92.80M Povijesni maksimum: $ 0.18699 $ 0.18699 $ 0.18699 Povijesni minimum: $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 $ 0.000709875438770561 Trenutna cijena: $ 0.01834 $ 0.01834 $ 0.01834 Saznajte više o cijeni ConstitutionDAO (PEOPLE)

ConstitutionDAO (PEOPLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ConstitutionDAO (PEOPLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEOPLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEOPLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEOPLE tokena, istražite PEOPLE cijenu tokena uživo!

