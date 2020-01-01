Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pudgy Penguins (PENGU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pudgy Penguins (PENGU) Informacije Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Službena web stranica: https://www.pudgypenguins.com Istraživač blokova: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv

Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pudgy Penguins (PENGU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.82B $ 1.82B $ 1.82B Ukupna količina: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Količina u optjecaju: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.58B $ 2.58B $ 2.58B Povijesni maksimum: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Povijesni minimum: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 Trenutna cijena: $ 0.02901 $ 0.02901 $ 0.02901 Saznajte više o cijeni Pudgy Penguins (PENGU)

Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pudgy Penguins (PENGU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PENGU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PENGU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PENGU tokena, istražite PENGU cijenu tokena uživo!

