Pendle (PENDLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pendle (PENDLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Pendle (PENDLE) Informacije Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral. Službena web stranica: https://pendle.finance/ Bijela knjiga: https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827

Pendle (PENDLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pendle (PENDLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 801.60M Ukupna količina: $ 281.53M Količina u optjecaju: $ 169.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.33B Povijesni maksimum: $ 7.53 Povijesni minimum: $ 0.033486880201439986 Trenutna cijena: $ 4.735

Pendle (PENDLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pendle (PENDLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PENDLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PENDLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Pendle (PENDLE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PENDLE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PENDLE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PENDLE? Naša PENDLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

