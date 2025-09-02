Više o PENDLE

1 PENDLE u USD cijena uživo:

USD
Grafikon aktualnih cijena Pendle (PENDLE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:25:57 (UTC+8)

Pendle (PENDLE) Informacije o cijeni (USD)

Pendle (PENDLE) cijena u stvarnom vremenu je $ 4.448. Tijekom protekla 24 sata, PENDLEtrgovalo je između najniže cijene $ 4.388 i najviše cijene $ 4.678, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PENDLE je $ 7.517135769763217, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.033486880201439986.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PENDLE se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i -13.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pendle (PENDLE)

$ 751.21M
$ 751.21M$ 751.21M

$ 7.38M
$ 7.38M$ 7.38M

$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B

168.89M
168.89M 168.89M

281,527,448.45853144
281,527,448.45853144 281,527,448.45853144

0.02%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pendle je $ 751.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 7.38M. Količina u optjecaju PENDLE je 168.89M, s ukupnom količinom od 281527448.45853144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25B.

Pendle (PENDLE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pendle za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0536-1.19%
30 dana$ +0.693+18.45%
60 dana$ +0.922+26.14%
90 dana$ +0.231+5.47%
Pendle promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PENDLE od $ -0.0536 (-1.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pendle 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.693 (+18.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pendle 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PENDLE od $ +0.922 (+26.14%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pendle 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.231 (+5.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pendle (PENDLE)?

Pogledajte Pendle stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Pendle dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pendle ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PENDLE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pendle na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pendle učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pendle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pendle (PENDLE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pendle (PENDLE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pendle.

Provjerite Pendle predviđanje cijene sada!

Pendle (PENDLE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pendle (PENDLE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PENDLE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pendle (PENDLE)

Tražiš kako kupiti Pendle? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pendle na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PENDLE u lokalnim valutama

Pendle Resurs

Za dublje razumijevanje Pendle, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Pendle web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pendle

Koliko Pendle (PENDLE) vrijedi danas?
Cijena PENDLE uživo u USD je 4.448 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PENDLE u USD?
Trenutačna cijena PENDLE u USD je $ 4.448. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pendle?
Tržišna kapitalizacija za PENDLE je $ 751.21M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PENDLE?
Količina u optjecaju za PENDLE je 168.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PENDLE?
PENDLE je postigao ATH cijenu od 7.517135769763217 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PENDLE?
PENDLE je vidio ATL cijenu od 0.033486880201439986 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PENDLE?
24-satni obujam trgovanja za PENDLE je $ 7.38M USD.
Hoće li PENDLE još narasti ove godine?
PENDLE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PENDLE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:25:57 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

