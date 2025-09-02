PlayDapp (PDA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005312. Tijekom protekla 24 sata, PDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005094 i najviše cijene $ 0.005832, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PDA je $ 3.6757934166024784, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004606491207156611.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PDA se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -1.59% u posljednjih 24 sata i +1.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PlayDapp (PDA)
$ 3.33M
$ 36.13K
$ 3.72M
626.22M
700,000,000
Trenutačna tržišna kapitalizacija PlayDapp je $ 3.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 36.13K. Količina u optjecaju PDA je 626.22M, s ukupnom količinom od 700000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.72M.
PlayDapp (PDA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PlayDapp za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00008583
-1.59%
30 dana
$ +0.000083
+1.58%
60 dana
$ -0.000189
-3.44%
90 dana
$ -0.001905
-26.40%
PlayDapp promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PDA od $ -0.00008583 (-1.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PlayDapp 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000083 (+1.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PlayDapp 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PDA od $ -0.000189 (-3.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PlayDapp 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001905 (-26.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PlayDapp (PDA)?
PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect".
Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.
PlayDapp dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PlayDapp ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PDA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o PlayDapp na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PlayDapp učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
PlayDapp Predviđanje cijene (USD)
Koliko će PlayDapp (PDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PlayDapp (PDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PlayDapp.
Razumijevanje tokenomike PlayDapp (PDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti PlayDapp (PDA)
Tražiš kako kupiti PlayDapp? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PlayDapp na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.