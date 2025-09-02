Što je PlayDapp (PDA)

PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.

PlayDapp (PDA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PlayDapp (PDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

PlayDapp Resurs

Za dublje razumijevanje PlayDapp, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PlayDapp Koliko PlayDapp (PDA) vrijedi danas? Cijena PDA uživo u USD je 0.005312 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PDA u USD? $ 0.005312 . Provjerite Trenutačna cijena PDA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija PlayDapp? Tržišna kapitalizacija za PDA je $ 3.33M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PDA? Količina u optjecaju za PDA je 626.22M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PDA? PDA je postigao ATH cijenu od 3.6757934166024784 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PDA? PDA je vidio ATL cijenu od 0.004606491207156611 USD . Koliki je obujam trgovanja za PDA? 24-satni obujam trgovanja za PDA je $ 36.13K USD . Hoće li PDA još narasti ove godine? PDA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PDA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

