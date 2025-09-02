Više o PDA

PlayDapp Logotip

PlayDapp Cijena(PDA)

1 PDA u USD cijena uživo:

$0.005312
$0.005312
-1.59%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PlayDapp (PDA)
PlayDapp (PDA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.005094
$ 0.005094
24-satna najniža cijena
$ 0.005832
$ 0.005832
24-satna najviša cijena

$ 0.005094
$ 0.005094

$ 0.005832
$ 0.005832

$ 3.6757934166024784
$ 3.6757934166024784

$ 0.004606491207156611
$ 0.004606491207156611

+0.66%

-1.59%

+1.47%

+1.47%

PlayDapp (PDA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.005312. Tijekom protekla 24 sata, PDAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.005094 i najviše cijene $ 0.005832, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PDA je $ 3.6757934166024784, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004606491207156611.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PDA se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -1.59% u posljednjih 24 sata i +1.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PlayDapp (PDA)

No.1582

$ 3.33M
$ 3.33M

$ 36.13K
$ 36.13K

$ 3.72M
$ 3.72M

626.22M
626.22M

700,000,000
700,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija PlayDapp je $ 3.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 36.13K. Količina u optjecaju PDA je 626.22M, s ukupnom količinom od 700000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.72M.

PlayDapp (PDA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PlayDapp za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00008583-1.59%
30 dana$ +0.000083+1.58%
60 dana$ -0.000189-3.44%
90 dana$ -0.001905-26.40%
PlayDapp promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PDA od $ -0.00008583 (-1.59%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PlayDapp 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000083 (+1.58%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PlayDapp 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PDA od $ -0.000189 (-3.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PlayDapp 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001905 (-26.40%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PlayDapp (PDA)?

Pogledajte PlayDapp stranicu Povijest cijena sada.

Što je PlayDapp (PDA)

PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages.

PlayDapp dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PlayDapp ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PDA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PlayDapp na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PlayDapp učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PlayDapp Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PlayDapp (PDA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PlayDapp (PDA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PlayDapp.

Provjerite PlayDapp predviđanje cijene sada!

PlayDapp (PDA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PlayDapp (PDA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PDA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PlayDapp (PDA)

Tražiš kako kupiti PlayDapp? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PlayDapp na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PDA u lokalnim valutama

1 PlayDapp(PDA) u VND
139.78528
1 PlayDapp(PDA) u AUD
A$0.00807424
1 PlayDapp(PDA) u GBP
0.00387776
1 PlayDapp(PDA) u EUR
0.0045152
1 PlayDapp(PDA) u USD
$0.005312
1 PlayDapp(PDA) u MYR
RM0.02241664
1 PlayDapp(PDA) u TRY
0.2185888
1 PlayDapp(PDA) u JPY
¥0.780864
1 PlayDapp(PDA) u ARS
ARS$7.31680192
1 PlayDapp(PDA) u RUB
0.42798784
1 PlayDapp(PDA) u INR
0.46809344
1 PlayDapp(PDA) u IDR
Rp87.08195328
1 PlayDapp(PDA) u KRW
7.398288
1 PlayDapp(PDA) u PHP
0.30400576
1 PlayDapp(PDA) u EGP
￡E.0.25779136
1 PlayDapp(PDA) u BRL
R$0.02884416
1 PlayDapp(PDA) u CAD
C$0.00727744
1 PlayDapp(PDA) u BDT
0.646736
1 PlayDapp(PDA) u NGN
8.14722688
1 PlayDapp(PDA) u COP
$21.33331072
1 PlayDapp(PDA) u ZAR
R.0.09354432
1 PlayDapp(PDA) u UAH
0.2201824
1 PlayDapp(PDA) u VES
Bs0.775552
1 PlayDapp(PDA) u CLP
$5.142016
1 PlayDapp(PDA) u PKR
Rs1.50775808
1 PlayDapp(PDA) u KZT
2.86513344
1 PlayDapp(PDA) u THB
฿0.17136512
1 PlayDapp(PDA) u TWD
NT$0.1628128
1 PlayDapp(PDA) u AED
د.إ0.01949504
1 PlayDapp(PDA) u CHF
Fr0.0042496
1 PlayDapp(PDA) u HKD
HK$0.04138048
1 PlayDapp(PDA) u AMD
֏2.0321056
1 PlayDapp(PDA) u MAD
.د.م0.047808
1 PlayDapp(PDA) u MXN
$0.0990688
1 PlayDapp(PDA) u SAR
ريال0.01992
1 PlayDapp(PDA) u PLN
0.01933568
1 PlayDapp(PDA) u RON
лв0.02300096
1 PlayDapp(PDA) u SEK
kr0.04987968
1 PlayDapp(PDA) u BGN
лв0.00887104
1 PlayDapp(PDA) u HUF
Ft1.79396864
1 PlayDapp(PDA) u CZK
0.11080832
1 PlayDapp(PDA) u KWD
د.ك0.00162016
1 PlayDapp(PDA) u ILS
0.0177952
1 PlayDapp(PDA) u AOA
Kz4.84225984
1 PlayDapp(PDA) u BHD
.د.ب0.002002624
1 PlayDapp(PDA) u BMD
$0.005312
1 PlayDapp(PDA) u DKK
kr0.03383744
1 PlayDapp(PDA) u HNL
L0.13922752
1 PlayDapp(PDA) u MUR
0.2432896
1 PlayDapp(PDA) u NAD
$0.0934912
1 PlayDapp(PDA) u NOK
kr0.05306688
1 PlayDapp(PDA) u NZD
$0.00897728
1 PlayDapp(PDA) u PAB
B/.0.005312
1 PlayDapp(PDA) u PGK
K0.02246976
1 PlayDapp(PDA) u QAR
ر.ق0.0193888
1 PlayDapp(PDA) u RSD
дин.0.53183744

PlayDapp Resurs

Za dublje razumijevanje PlayDapp, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena PlayDapp web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PlayDapp

Koliko PlayDapp (PDA) vrijedi danas?
Cijena PDA uživo u USD je 0.005312 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PDA u USD?
Trenutačna cijena PDA u USD je $ 0.005312. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PlayDapp?
Tržišna kapitalizacija za PDA je $ 3.33M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PDA?
Količina u optjecaju za PDA je 626.22M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PDA?
PDA je postigao ATH cijenu od 3.6757934166024784 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PDA?
PDA je vidio ATL cijenu od 0.004606491207156611 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PDA?
24-satni obujam trgovanja za PDA je $ 36.13K USD.
Hoće li PDA još narasti ove godine?
PDA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PDA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
