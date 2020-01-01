PlayDapp (PDA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PlayDapp (PDA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PlayDapp (PDA) Informacije PlayDapp provides users with a seamless environment where they can autonomously create high-quality digital assets, effortlessly transform these assets into Web3-compatible formats, and engage in the entire cycle of data generation, conversion, utilization, and monetization through a unified service called "PlayDapp Connect". Throughout the experience with PlayDapp Connect, users become true owners of the data they generate, simultaneously benefiting from membership in the PlayDapp community ‘PlayDapp Members+' fostering enhanced collaboration and mutual advantages. Službena web stranica: https://playdapp.com Bijela knjiga: https://images.playdapp.com/playdapp-homepage/prod/download/PlayDapp_WhitePaper_v1.0.2_EN.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0D3CbED3f69EE050668ADF3D9Ea57241cBa33A2B Kupi PDA odmah!

PlayDapp (PDA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PlayDapp (PDA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Ukupna količina: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Količina u optjecaju: $ 626.22M $ 626.22M $ 626.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Povijesni maksimum: $ 0.1548 $ 0.1548 $ 0.1548 Povijesni minimum: $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 $ 0.004606491207156611 Trenutna cijena: $ 0.005357 $ 0.005357 $ 0.005357 Saznajte više o cijeni PlayDapp (PDA)

PlayDapp (PDA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PlayDapp (PDA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PDA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PDA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PDA tokena, istražite PDA cijenu tokena uživo!

