Cijena Pandu Pandas uživo danas je 0.00003092 USD.PANDU tržišna kapitalizacija je 2,979,809.24948764 USD. Pratite ažuriranja cijene PANDU u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Pandu Pandas Cijena(PANDU)

$0.00003091
+2.45%1D
Grafikon aktualnih cijena Pandu Pandas (PANDU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 13:56:15 (UTC+8)

Pandu Pandas Cijena danas

Trenutačna cijena Pandu Pandas (PANDU) danas je $ 0.00003092, s promjenom od 2.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PANDU u USD je $ 0.00003092 po PANDU.

Pandu Pandas trenutačno je na #1576 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.98M, s količinom u optjecaju od 96.37B PANDU. Tijekom posljednja 24 sata, PANDU trgovao je između $ 0.000026 (niska) i $ 0.00003499 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0002790700975526, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000048806902605.

U kratkoročnim performansama, PANDU se kretao -6.14% u posljednjem satu i -12.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 148.61K.

Informacije o tržištu Pandu Pandas (PANDU)

No.1576

$ 2.98M
$ 148.61K
$ 3.09M
96.37B
99,999,377,352
99,999,377,352
96.37%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pandu Pandas je $ 2.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 148.61K. Količina u optjecaju PANDU je 96.37B, s ukupnom količinom od 99999377352. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.09M.

Pandu Pandas Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000026
24-satna najniža cijena
$ 0.00003499
24-satna najviša cijena

$ 0.000026
$ 0.00003499
$ 0.0002790700975526
$ 0.00000048806902605
-6.14%

+2.45%

-12.24%

-12.24%

Pandu Pandas (PANDU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pandu Pandas za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000007392+2.45%
30 dana$ -0.00006541-67.91%
60 dana$ +0.00001092+54.60%
90 dana$ +0.00001092+54.60%
Pandu Pandas promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PANDU od $ +0.0000007392 (+2.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pandu Pandas 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00006541 (-67.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pandu Pandas 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PANDU od $ +0.00001092 (+54.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pandu Pandas 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00001092 (+54.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pandu Pandas (PANDU)?

Pogledajte Pandu Pandas stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Pandu Pandas

Pandu Pandas (PANDU) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za PANDU u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Pandu Pandas (PANDU) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Pandu Pandas mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu Pandu Pandas dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za PANDU predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Pandu Pandas Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Pandu Pandas

Spremni započeti s Pandu Pandas? Kupnja PANDU je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Pandu Pandas. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Pandu Pandas (PANDU) putovanje kupnje.

Što je Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas Resurs

Za dublje razumijevanje Pandu Pandas, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pandu Pandas

Koliko će 1 Pandu Pandas vrijediti 2030. godine?
Ako bi Pandu Pandas rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Pandu Pandas i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 13:56:15 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Istražite više o Pandu Pandas

