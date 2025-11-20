Pandu Pandas Cijena danas

Trenutačna cijena Pandu Pandas (PANDU) danas je $ 0.00003092, s promjenom od 2.45% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PANDU u USD je $ 0.00003092 po PANDU.

Pandu Pandas trenutačno je na #1576 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.98M, s količinom u optjecaju od 96.37B PANDU. Tijekom posljednja 24 sata, PANDU trgovao je između $ 0.000026 (niska) i $ 0.00003499 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0002790700975526, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000048806902605.

U kratkoročnim performansama, PANDU se kretao -6.14% u posljednjem satu i -12.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 148.61K.

Informacije o tržištu Pandu Pandas (PANDU)

Poredak No.1576 Tržišna kapitalizacija $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Obujam (24 sata) $ 148.61K$ 148.61K $ 148.61K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M Količina u optjecaju 96.37B 96.37B 96.37B Maksimalna količina 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Ukupna količina 99,999,377,352 99,999,377,352 99,999,377,352 Stopa optjecaja 96.37% Javni blockchain SOL

