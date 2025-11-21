Pandu Pandas (PANDU) Tokenomika

Pandu Pandas (PANDU) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Pandu Pandas (PANDU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:02:33 (UTC+8)
USD

Pandu Pandas (PANDU) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pandu Pandas (PANDU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.75M
Ukupna količina:
$ 100.00B
Količina u optjecaju:
$ 96.37B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.85M
Povijesni maksimum:
$ 0.000275
Povijesni minimum:
$ 0.00000048806902605
Trenutna cijena:
$ 0.00002854
Pandu Pandas (PANDU) Informacije

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Službena web stranica:
https://pandupandas.com
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/4NGbC4RRrUjS78ooSN53Up7gSg4dGrj6F6dxpMWHbonk

Pandu Pandas (PANDU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Pandu Pandas (PANDU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PANDU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PANDU tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PANDU tokena, istražite PANDU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PANDU

Jeste li zainteresirani za dodavanje Pandu Pandas (PANDU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PANDU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Pandu Pandas (PANDU) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PANDU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PANDU Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PANDU? Naša PANDU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

