PaLM AI Cijena(PALMAI)

1 PALMAI u USD cijena uživo:

$0.2929
-6.57%1D
Grafikon aktualnih cijena PaLM AI (PALMAI)
PaLM AI (PALMAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2864
24-satna najniža cijena
$ 0.3468
24-satna najviša cijena

$ 0.2864
$ 0.3468
$ 2.018678526703317
$ 0.00023726066723638
-4.91%

-6.56%

-24.22%

-24.22%

PaLM AI (PALMAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2929. Tijekom protekla 24 sata, PALMAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.2864 i najviše cijene $ 0.3468, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PALMAI je $ 2.018678526703317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00023726066723638.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PALMAI se promijenio za -4.91% u posljednjih sat vremena, -6.56% u posljednjih 24 sata i -24.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PaLM AI (PALMAI)

No.810

$ 22.59M
$ 27.52K
$ 22.59M
77.13M
77,129,726.29891282
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija PaLM AI je $ 22.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 27.52K. Količina u optjecaju PALMAI je 77.13M, s ukupnom količinom od 77129726.29891282. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.59M.

PaLM AI (PALMAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PaLM AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.020597-6.56%
30 dana$ +0.0075+2.62%
60 dana$ +0.0139+4.98%
90 dana$ -0.0367-11.14%
PaLM AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PALMAI od $ -0.020597 (-6.56%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PaLM AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0075 (+2.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PaLM AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PALMAI od $ +0.0139 (+4.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PaLM AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0367 (-11.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PaLM AI (PALMAI)?

Pogledajte PaLM AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je PaLM AI (PALMAI)

PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.

PaLM AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PaLM AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PALMAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PaLM AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PaLM AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PaLM AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PaLM AI (PALMAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PaLM AI (PALMAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PaLM AI.

Provjerite PaLM AI predviđanje cijene sada!

PaLM AI (PALMAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PaLM AI (PALMAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PALMAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PaLM AI (PALMAI)

Tražiš kako kupiti PaLM AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PaLM AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PALMAI u lokalnim valutama

1 PaLM AI(PALMAI) u VND
7,707.6635
1 PaLM AI(PALMAI) u AUD
A$0.445208
1 PaLM AI(PALMAI) u GBP
0.213817
1 PaLM AI(PALMAI) u EUR
0.248965
1 PaLM AI(PALMAI) u USD
$0.2929
1 PaLM AI(PALMAI) u MYR
RM1.236038
1 PaLM AI(PALMAI) u TRY
12.049906
1 PaLM AI(PALMAI) u JPY
¥43.0563
1 PaLM AI(PALMAI) u ARS
ARS$403.443389
1 PaLM AI(PALMAI) u RUB
23.598953
1 PaLM AI(PALMAI) u INR
25.7752
1 PaLM AI(PALMAI) u IDR
Rp4,801.638576
1 PaLM AI(PALMAI) u KRW
408.50763
1 PaLM AI(PALMAI) u PHP
16.730448
1 PaLM AI(PALMAI) u EGP
￡E.14.214437
1 PaLM AI(PALMAI) u BRL
R$1.590447
1 PaLM AI(PALMAI) u CAD
C$0.401273
1 PaLM AI(PALMAI) u BDT
35.596137
1 PaLM AI(PALMAI) u NGN
448.544131
1 PaLM AI(PALMAI) u COP
$1,176.303974
1 PaLM AI(PALMAI) u ZAR
R.5.160898
1 PaLM AI(PALMAI) u UAH
12.117273
1 PaLM AI(PALMAI) u VES
Bs42.7634
1 PaLM AI(PALMAI) u CLP
$284.113
1 PaLM AI(PALMAI) u PKR
Rs82.996144
1 PaLM AI(PALMAI) u KZT
157.641709
1 PaLM AI(PALMAI) u THB
฿9.457741
1 PaLM AI(PALMAI) u TWD
NT$8.971527
1 PaLM AI(PALMAI) u AED
د.إ1.074943
1 PaLM AI(PALMAI) u CHF
Fr0.23432
1 PaLM AI(PALMAI) u HKD
HK$2.281691
1 PaLM AI(PALMAI) u AMD
֏111.963954
1 PaLM AI(PALMAI) u MAD
.د.م2.630242
1 PaLM AI(PALMAI) u MXN
$5.462585
1 PaLM AI(PALMAI) u SAR
ريال1.098375
1 PaLM AI(PALMAI) u PLN
1.063227
1 PaLM AI(PALMAI) u RON
лв1.265328
1 PaLM AI(PALMAI) u SEK
kr2.747402
1 PaLM AI(PALMAI) u BGN
лв0.489143
1 PaLM AI(PALMAI) u HUF
Ft98.783454
1 PaLM AI(PALMAI) u CZK
6.104036
1 PaLM AI(PALMAI) u KWD
د.ك0.0893345
1 PaLM AI(PALMAI) u ILS
0.981215
1 PaLM AI(PALMAI) u AOA
Kz266.998853
1 PaLM AI(PALMAI) u BHD
.د.ب0.1104233
1 PaLM AI(PALMAI) u BMD
$0.2929
1 PaLM AI(PALMAI) u DKK
kr1.862844
1 PaLM AI(PALMAI) u HNL
L7.662264
1 PaLM AI(PALMAI) u MUR
13.41482
1 PaLM AI(PALMAI) u NAD
$5.143324
1 PaLM AI(PALMAI) u NOK
kr2.926071
1 PaLM AI(PALMAI) u NZD
$0.495001
1 PaLM AI(PALMAI) u PAB
B/.0.2929
1 PaLM AI(PALMAI) u PGK
K1.238967
1 PaLM AI(PALMAI) u QAR
ر.ق1.066156
1 PaLM AI(PALMAI) u RSD
дин.29.292929

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PaLM AI

Koliko PaLM AI (PALMAI) vrijedi danas?
Cijena PALMAI uživo u USD je 0.2929 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PALMAI u USD?
Trenutačna cijena PALMAI u USD je $ 0.2929. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PaLM AI?
Tržišna kapitalizacija za PALMAI je $ 22.59M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PALMAI?
Količina u optjecaju za PALMAI je 77.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PALMAI?
PALMAI je postigao ATH cijenu od 2.018678526703317 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PALMAI?
PALMAI je vidio ATL cijenu od 0.00023726066723638 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PALMAI?
24-satni obujam trgovanja za PALMAI je $ 27.52K USD.
Hoće li PALMAI još narasti ove godine?
PALMAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PALMAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
PaLM AI (PALMAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

