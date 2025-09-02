PaLM AI (PALMAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2929. Tijekom protekla 24 sata, PALMAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.2864 i najviše cijene $ 0.3468, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PALMAI je $ 2.018678526703317, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00023726066723638.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PALMAI se promijenio za -4.91% u posljednjih sat vremena, -6.56% u posljednjih 24 sata i -24.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PaLM AI (PALMAI)
$ 22.59M
$ 27.52K
$ 22.59M
77.13M
77,129,726.29891282
Trenutačna tržišna kapitalizacija PaLM AI je $ 22.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 27.52K. Količina u optjecaju PALMAI je 77.13M, s ukupnom količinom od 77129726.29891282. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.59M.
PaLM AI (PALMAI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PaLM AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.020597
-6.56%
30 dana
$ +0.0075
+2.62%
60 dana
$ +0.0139
+4.98%
90 dana
$ -0.0367
-11.14%
PaLM AI promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PALMAI od $ -0.020597 (-6.56%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PaLM AI 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0075 (+2.62%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PaLM AI 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PALMAI od $ +0.0139 (+4.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PaLM AI 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0367 (-11.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.
PaLM AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PaLM AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PALMAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o PaLM AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PaLM AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
PaLM AI Predviđanje cijene (USD)
Koliko će PaLM AI (PALMAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PaLM AI (PALMAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PaLM AI.
Razumijevanje tokenomike PaLM AI (PALMAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PALMAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.