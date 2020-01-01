PaLM AI (PALMAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PaLM AI (PALMAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PaLM AI (PALMAI) Informacije PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. Službena web stranica: https://palmai.tech/ Bijela knjiga: https://palmai.tech/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 Kupi PALMAI odmah!

PaLM AI (PALMAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PaLM AI (PALMAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.26M $ 24.26M $ 24.26M Ukupna količina: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M Količina u optjecaju: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.26M $ 24.26M $ 24.26M Povijesni maksimum: $ 2 $ 2 $ 2 Povijesni minimum: $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 Trenutna cijena: $ 0.3145 $ 0.3145 $ 0.3145 Saznajte više o cijeni PaLM AI (PALMAI)

PaLM AI (PALMAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PaLM AI (PALMAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PALMAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PALMAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PALMAI tokena, istražite PALMAI cijenu tokena uživo!

