1 PAAL u USD cijena uživo:

$0.07284
$0.07284$0.07284
-4.85%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Paal AI (PAAL)
Paal AI (PAAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.071
$ 0.071$ 0.071
24-satna najniža cijena
$ 0.08063
$ 0.08063$ 0.08063
24-satna najviša cijena

$ 0.071
$ 0.071$ 0.071

$ 0.08063
$ 0.08063$ 0.08063

$ 0.8629845256356732
$ 0.8629845256356732$ 0.8629845256356732

$ 0.000045882830722914
$ 0.000045882830722914$ 0.000045882830722914

+1.33%

-4.85%

-20.85%

-20.85%

Paal AI (PAAL) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.07285. Tijekom protekla 24 sata, PAALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.071 i najviše cijene $ 0.08063, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAAL je $ 0.8629845256356732, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000045882830722914.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAAL se promijenio za +1.33% u posljednjih sat vremena, -4.85% u posljednjih 24 sata i -20.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Paal AI (PAAL)

No.426

$ 72.09M
$ 72.09M$ 72.09M

$ 311.58K
$ 311.58K$ 311.58K

$ 72.85M
$ 72.85M$ 72.85M

989.60M
989.60M 989.60M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.95%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Paal AI je $ 72.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 311.58K. Količina u optjecaju PAAL je 989.60M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.85M.

Paal AI (PAAL) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Paal AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0037128-4.85%
30 dana$ -0.01792-19.75%
60 dana$ -0.03268-30.97%
90 dana$ -0.0412-36.13%
Paal AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PAAL od $ -0.0037128 (-4.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Paal AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01792 (-19.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Paal AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PAAL od $ -0.03268 (-30.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Paal AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0412 (-36.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Paal AI (PAAL)?

Pogledajte Paal AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Paal AI (PAAL)

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Paal AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Paal AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PAAL dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Paal AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Paal AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Paal AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Paal AI (PAAL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Paal AI (PAAL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Paal AI.

Provjerite Paal AI predviđanje cijene sada!

Paal AI (PAAL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Paal AI (PAAL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAAL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Paal AI (PAAL)

Tražiš kako kupiti Paal AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Paal AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PAAL u lokalnim valutama

Paal AI Resurs

Za dublje razumijevanje Paal AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Paal AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Paal AI

Koliko Paal AI (PAAL) vrijedi danas?
Cijena PAAL uživo u USD je 0.07285 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PAAL u USD?
Trenutačna cijena PAAL u USD je $ 0.07285. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Paal AI?
Tržišna kapitalizacija za PAAL je $ 72.09M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PAAL?
Količina u optjecaju za PAAL je 989.60M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAAL?
PAAL je postigao ATH cijenu od 0.8629845256356732 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAAL?
PAAL je vidio ATL cijenu od 0.000045882830722914 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PAAL?
24-satni obujam trgovanja za PAAL je $ 311.58K USD.
Hoće li PAAL još narasti ove godine?
PAAL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAAL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

