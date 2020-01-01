Paal AI (PAAL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Paal AI (PAAL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Paal AI (PAAL) Informacije Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry. Službena web stranica: https://www.paal.ai/ Bijela knjiga: https://docs.paal.ai/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16

Paal AI (PAAL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Paal AI (PAAL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 75.39M $ 75.39M $ 75.39M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 990.29M $ 990.29M $ 990.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 76.13M $ 76.13M $ 76.13M Povijesni maksimum: $ 0.49498 $ 0.49498 $ 0.49498 Povijesni minimum: $ 0.000045882830722914 $ 0.000045882830722914 $ 0.000045882830722914 Trenutna cijena: $ 0.07613 $ 0.07613 $ 0.07613 Saznajte više o cijeni Paal AI (PAAL)

Detaljna struktura tokena Paal AI(PAAL) Detaljnije istražite kako se PAAL tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Overview PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token designed to power the PAAL AI ecosystem, which offers AI-driven products and services such as customizable virtual assistants, content creation, crypto trading automation, and more. The tokenomics are structured to incentivize participation, reward holders, and ensure the long-term sustainability of the platform. Issuance Mechanism Blockchain Platform: Ethereum

Ethereum Total Supply: 1,000,000,000 $PAAL (1 Billion)

1,000,000,000 $PAAL (1 Billion) Smart Contract: Renounced for transparency and security, meaning no single party can alter the contract after deployment. Allocation Mechanism While a detailed allocation table (e.g., % to team, investors, ecosystem, etc.) was not found in the available sources, the following high-level distribution is confirmed: Distributed among: Users, development team, and reserved for future use.

Users, development team, and reserved for future use. No transaction taxes on buys and sells (as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows: 1% to stakers (ETH payout) 1% to marketing 1% to buyback and burn 1% to development

(as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows: Usage and Incentive Mechanism $PAAL is designed with multiple utilities and incentives: Mechanism Description Staking Stake $PAAL to earn competitive rewards, including ETH revenue sharing and additional $PAAL. Revenue Sharing 50% of certain ecosystem revenues are distributed to stakers. Buybacks Tokens repurchased by the platform are redirected into staking pools to boost rewards. Exclusive AI Services $PAAL unlocks premium access to advanced AI tools and services. Trading Volume Rewards 1% of all trading volume is distributed as rewards to stakers. Referral & Compounding Referral system and auto-compound features enhance community growth and rewards. Locking Mechanism Staking Pools: Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days).

Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days). Lockup Impact: Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards.

Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards. Unstaking: Users can unstake at any time, but doing so before the end of the lockup period forfeits accumulated ETH rewards. Unlocking Time Staking Pools: Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal.

Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal. Reward Claiming: ETH and $PAAL rewards can be claimed through the platform’s dashboard. Users can choose to compound, relock, or withdraw their rewards. Token Utility Payment: Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features.

Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features. Ecosystem Access: Required for participation in various AI-powered services and products.

Required for participation in various AI-powered services and products. Governance: While not explicitly stated, tokens may be used for future governance as the ecosystem evolves. Summary Table Aspect Details Issuance 1B tokens, Ethereum, smart contract renounced Allocation Users, team, future reserves; 4% tax (if active) split among stakers, marketing, etc. Usage/Incentives Staking, revenue sharing, buybacks, exclusive services, trading rewards, referrals Locking Staking pools with 14/28/56-day lockups; longer lockups = higher rewards Unlocking After lockup period, tokens and rewards are claimable Additional Notes Transparency: The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing.

The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing. Ecosystem Growth: Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders.

Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders. Platform Access: $PAAL is required for premium AI services, making it integral to the ecosystem’s utility. For the most up-to-date and detailed breakdown, including any changes to allocation or vesting, refer to the official PAAL AI documentation and staking platform.

Paal AI (PAAL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Paal AI (PAAL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PAAL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PAAL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PAAL tokena, istražite PAAL cijenu tokena uživo!

